Yesayan Derneği’nden ‘Hantibum Festivali’

Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen Hantibum Festivali’nin ikincisi, 1-31 Mart arasında düzenlenecek.

Türkçede “Buluşma” anlamına gelen Hantibum; konserlerden atölyelere, sergilerden film gösterimlerine kadar 50’ye yakın etkinlikle Batı Ermenicesini yeniden İstanbul’a taşıyor.

Mart ayı boyunca sürecek olan festival, hem Ermeni toplumunu hem de İstanbul’daki sanatseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Festivalin odağında yer alan eğitim ve dil çalışmaları, bu yıl da Ermeni okullarında öğrencilerle buluşacak. Fransa’dan gelen Anahid Sarkissian, çocuklarla Batı Ermenicesi atölyelerini sürdürürken, Portekiz’den gelen Kayane Gavrilof Haba Yete, İstanbul’dan Tina Kopma ise çocuklara yönelik Ermenice felsefe atölyesi Pilibardez ile programda yer alacak.

İngiltere’den festivale katılan Lerna Babikyan ise Ermeni alfabesini dansla harmanladığı atölyesini öğrencilerle paylaşacak.

Yurt dışından sanatçılar İstanbul sahnesinde

Festival kapsamında Fransa, Portekiz, Ermenistan ve Yunanistan’dan gelen konuklar, İstanbul’un farklı mekânlarında sahne alacak:

Kerovpyan Ensemble : Hantibum’un açılış etkinliklerinden biri olan konser, 4 Mart Çarşamba, saat 20.00’da, Naregyan Salonu’nda olacak.

Collectif Medz Bazar : 6 Mart, Roxy, saati 21.00.

Hogh & Arthur Aleq : Ermenice elektronik müziğin dikkat çeken isimleri, 11 Mart Salı akşamı Kadıköy Karga Bar’da çalacaklar. Performans, saat 21.00’da başlayacak.

Haig Yazdjian: Yunanistan’dan gelen ud virtüözü, 28 Mart Cumartesi Salon İKSV’de müzikseverlerle buluşacak. Konserin başlama saat. 21.00.

Sinema, dans ve “memlekete dönüş”

Fransalı Ermeni yönetmen Serge Avedikian, festival kapsamında iki özel etkinliğe konuk oluyor. 27 Mart Cuma günü Pera Müzesi Sahnesi’nde Retourner à Sölöz (Sölöz’e Dönüş) ile Histoire de Chiens (Köpek Hikâyeleri) film gösterimleri ve söyleşisi yapılacak olan yönetmen, 29 Mart Pazar günü ise bir zamanlar atalarının yaşadığı Bursa, Sölöz’e düzenlenecek özel geziye katılarak filmlerinin hikâyelerini yerinde anlatacak.

Festivalin açılış etkinliklerinden biri olan dans programında ise Jbid Luys Gezer ile geleneksel Ermeni yöre dansları ve 23 Mart Pazartesi günü de Mihran Tomasyan ile doğaçlama dans atölyesi katılımcıları bekliyor.

Hantibum Festivali kapsamında hazırlanan Meydan-ը başlıklı sergi ise 3-28 Mart günleri arasında Depo’da sanatseverleri bekliyor.

Yedi çağdaş Ermeni sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Festival programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.