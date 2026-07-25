“Hamam böcekleri” sokaktan çekilmedi, Eğitim Bakanı istifa etti

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, ülke genelinde haftalardır devam eden öğrenci protestolarının ardından 25 Temmuz Cumartesi günü istifa etti.

Pradhan, kararını sosyal medya hesabından duyurdu ve istifa mektubunu Başbakan Narendra Modi’ye sunduğunu açıkladı. İstifa, Modi hükümetinin protestoların başlamasından bu yana attığı ilk önemli geri adım olarak değerlendirildi.

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Protestolar sınavlardaki usulsüzlük iddialarıyla başladı

“Cockroach Janta Party” — Türkçesiyle “Hamam böceği Halk Partisi” — adıyla örgütlenen hareket, üniversite ve kamu sınavlarında soru sızdırıldığı ve sonuçların usulsüz biçimde değiştirildiği iddialarının ardından başladı.

Başlangıçta eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyen hareket, zamanla genç işsizliği, ekonomik fırsat eşitsizliği ve kamu görevlilerinin hesap vermesi gibi talepleri de gündemine aldı. Öğrencilerin yanı sıra aileler, çalışanlar ve hak savunucuları da Yeni Delhi ve farklı kentlerdeki gösterilere katıldı.

Hareketin adı, Hindistan’daki üst düzey bir yargıcın işsiz gençler için kullandığı “hamam böceği” ifadesinin protestocular tarafından sahiplenilmesine dayanıyor. İnternet ortamında hiciv amacıyla ortaya çıkan hareket, daha sonra kitlesel sokak eylemlerine dönüştü.

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Polis müdahalesinde öğrenciler yaralandı

Yeni Delhi’de parlamentoya yürümek isteyen binlerce kişiye polis cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede çok sayıda öğrenci yaralandı. Protestolar oturma eylemleri ve açlık grevleriyle devam etti.

Hükümet daha önce sınav yolsuzluklarıyla ilgili davaların hızlandırılacağını ve sınav sistemindeki usulsüzlüklere karşı yeni düzenlemeler yapılacağını açıklamıştı. Protestocular ise bu adımların sorumluların hesap vermesi için yeterli olmadığını belirterek Pradhan’ın istifasını istemişti.

Eylemler sürecek

İstifa kararının ardından Yeni Delhi’deki eylem alanında kutlamalar yapıldı. Hareket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Demokrasi kazandı” dedi.

Protestocular, Pradhan’ın istifasına rağmen eylemleri sona erdirmeyeceklerini duyurdu. Hareketin kalan talepleri arasında sınav sızıntılarının ardından yaşamına son veren öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi, eylemlere katılanlara cezai işlem uygulanmaması ve polis müdahaleleri hakkında soruşturma açılması bulunuyor.

(NÖ)