ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 15:13 25 Temmuz 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 15:20 25 Temmuz 2026 15:20
Okuma Okuma:  2 dakika

“Hamam böcekleri” sokaktan çekilmedi, Eğitim Bakanı istifa etti

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, giriş sınavlarındaki soru sızıntısı ve usulsüzlük iddialarına karşı haftalardır eylem yapan gençlerin istifa çağrısının ardından görevinden ayrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hamam böcekleri” sokaktan çekilmedi, Eğitim Bakanı istifa etti
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, ülke genelinde haftalardır devam eden öğrenci protestolarının ardından 25 Temmuz Cumartesi günü istifa etti.

Pradhan, kararını sosyal medya hesabından duyurdu ve istifa mektubunu Başbakan Narendra Modi’ye sunduğunu açıkladı. İstifa, Modi hükümetinin protestoların başlamasından bu yana attığı ilk önemli geri adım olarak değerlendirildi.

Hindistan’da “Hamam Böceği Halk Partisi” isyanı: Gençler neden sokakta?
Hindistan’da “Hamam Böceği Halk Partisi” isyanı: Gençler neden sokakta?
23 Temmuz 2026

Protestolar sınavlardaki usulsüzlük iddialarıyla başladı

“Cockroach Janta Party” — Türkçesiyle “Hamam böceği Halk Partisi” — adıyla örgütlenen hareket, üniversite ve kamu sınavlarında soru sızdırıldığı ve sonuçların usulsüz biçimde değiştirildiği iddialarının ardından başladı.

Başlangıçta eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyen hareket, zamanla genç işsizliği, ekonomik fırsat eşitsizliği ve kamu görevlilerinin hesap vermesi gibi talepleri de gündemine aldı. Öğrencilerin yanı sıra aileler, çalışanlar ve hak savunucuları da Yeni Delhi ve farklı kentlerdeki gösterilere katıldı.

Hareketin adı, Hindistan’daki üst düzey bir yargıcın işsiz gençler için kullandığı “hamam böceği” ifadesinin protestocular tarafından sahiplenilmesine dayanıyor. İnternet ortamında hiciv amacıyla ortaya çıkan hareket, daha sonra kitlesel sokak eylemlerine dönüştü.

Türkiye, pestisit nedeniyle Hindistan’dan sonra en çok bildirim alan ikinci ülke
Türkiye, pestisit nedeniyle Hindistan’dan sonra en çok bildirim alan ikinci ülke
13 Ocak 2026

Polis müdahalesinde öğrenciler yaralandı

Yeni Delhi’de parlamentoya yürümek isteyen binlerce kişiye polis cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede çok sayıda öğrenci yaralandı. Protestolar oturma eylemleri ve açlık grevleriyle devam etti.

Hükümet daha önce sınav yolsuzluklarıyla ilgili davaların hızlandırılacağını ve sınav sistemindeki usulsüzlüklere karşı yeni düzenlemeler yapılacağını açıklamıştı. Protestocular ise bu adımların sorumluların hesap vermesi için yeterli olmadığını belirterek Pradhan’ın istifasını istemişti.

Eylemler sürecek

İstifa kararının ardından Yeni Delhi’deki eylem alanında kutlamalar yapıldı. Hareket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Demokrasi kazandı” dedi.

Protestocular, Pradhan’ın istifasına rağmen eylemleri sona erdirmeyeceklerini duyurdu. Hareketin kalan talepleri arasında sınav sızıntılarının ardından yaşamına son veren öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi, eylemlere katılanlara cezai işlem uygulanmaması ve polis müdahaleleri hakkında soruşturma açılması bulunuyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Hindistan Hamam Böceği Halk Partisi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git