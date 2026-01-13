ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:45 13 Ocak 2026 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 14:50 13 Ocak 2026 14:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye, pestisit nedeniyle Hindistan’dan sonra en çok bildirim alan ikinci ülke

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi verilerine göre, sınırdan çevrilen ürünlerin başında biber geliyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Türkiye, pestisit nedeniyle Hindistan’dan sonra en çok bildirim alan ikinci ülke
Fotoğraf: Canva

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2025 verileri yayımlandı.

Verilere göre, Türkiye, Avrupa’ya ihraç ettiği gıdalarda pestisit (tarım zehiri) nedeniyle Hindistan’ın ardından en çok bildirim alan ikinci ülke oldu.

Greenpeace Türkiye’nin, RASFF’tan edindiği veriler ışığında Türkiye’nin 2025 pestisit karnesi şöyle şekillendi:

2025 yılında Avrupa’ya gönderilen gıdalarda tespit edilen pestisit bildirimlerinin başında 124 bildirim ile Hindistan geldi. Hindistan’ı 105 bildirimle Türkiye takip etti. Türkiye’yi sırasıyla 88 bildirimle Mısır, 48 bildirimle Çin ve 34 bildirimle Brezilya izledi.

Türkiye’nin aldığı 105 bildirimden 51’i sınırdan çevrildi. Sınırdan çevrilen ürünlerin başında biber geliyor. Sınırdan çevrilen ürünlerin yarısından fazlası (27) biber. Biberi, domates (9) ve nar (5) takip ediyor. Sınırdan çevrilen diğer ürünler ise limon (4), asma yaprağı (2), armut (1), greyfurt (1), mandalina (1) ve şeftali (1).

“Bakanlık, pestisit analizlerini kamuoyuna açıklasın”

27 biber bildiriminden 8’i Formetanate yani son derece toksik olan bir etken madde kaynaklı. Bu maddenin Türkiye’de biberde kullanılması yasaklı.

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Türkiye’nin son iki yıldır en çok bildirim alan ikinci ülke olmasının endişe verici olduğunu söyledi:

“Greenpeace Türkiye olarak sürdürdüğümüz Zehir Etme kampanyamızdaki talebimiz çok net; pestisit analizleri açıklansın. Ülke içinde bakanlıkça yapıldığı belirtilen pestisit analizleri sonuçlarına ulaşmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Kamuoyunun da konuyu yakından takip ettiği, kampanyamıza verilen 50 bini aşkın imza ile kendini gösteriyor. Bunun yanında mahkeme de geçen yılın sonunda analiz sonuçlarının açıklanmasına hükmetti. Verilere ulaşmanın zorluğunun yanında RASFF verileri oldukça kıymetli. Ancak sundukları tablo endişe verici. Özellikle 2024 yılında sınırdan en çok dönen biberin bu yıl da aynı sırada karşımıza çıkması biber üretiminde sistemik bir sorun olduğunu düşündürüyor. Bakanlığın pestisit analizlerini kamuoyuna açıklaması talebini yineliyor, sağlıklı gıdaya erişimin ve ne yediğini bilmenin hak olduğunu hatırlatıyoruz.”

Pestisit nedir?

Pestisitler, tarım ve halk sağlığı alanlarında kullanılan kimyasal maddelerdir. Bitkileri, hayvanları ve insanları korumak amacıyla böcekler, yabancı otlar, mantarlar, kemirgenler ve diğer zararlı organizmaların kontrol altına alınmasında kullanılır.

Tarımda verimliliği artırabilen pestisitler, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle dikkatli ve bilinçli biçimde kullanılmalıdır. Kalıntıları su kaynaklarını, toprağı ve hava kalitesini kirletebilir; biyolojik çeşitliliğe zarar verebilir.

Bu nedenle pestisit kullanımında etiket talimatlarına uyulması, entegre zararlı yönetimi (IPM) gibi sürdürülebilir yöntemlerin tercih edilmesi büyük önem taşır. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
pestisit pestisit kullanımı Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi RASFF tarım zehirleri Greenpeace türkiye
ilgili haberler
Pestisit davasında önemli kazanım: Mahkeme, bakanlığın analiz sonuçlarını yayınlamasına hükmetti
18 Kasım 2025
/haber/pestisit-davasinda-onemli-kazanim-mahkeme-bakanligin-analiz-sonuclarini-yayinlamasina-hukmetti-313631
İstanbul’da marketlerden alınan gıdaların yüzde 61’inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu
28 Nisan 2025
/haber/istanbulda-marketlerden-alinan-gidalarin-yuzde-61inde-coklu-pestisit-kalintisi-bulundu-306871
Türkiye, pestisit nedeniyle ürünleri en çok dönen ikinci ülke oldu
10 Ocak 2025
/haber/turkiye-pestisit-nedeniyle-urunleri-en-cok-donen-ikinci-ulke-oldu-303508
Türkiye, pestisit bildirimlerinde yine ilk sırada
23 Mayıs 2024
/haber/turkiye-pestisit-bildirimlerinde-yine-ilk-sirada-295677
"Pestisitler bin kilometre kadar uzağa taşınabiliyor"
11 Ekim 2023
/haber/pestisitler-bin-kilometre-kadar-uzaga-tasinabiliyor-286156
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pestisit davasında önemli kazanım: Mahkeme, bakanlığın analiz sonuçlarını yayınlamasına hükmetti
18 Kasım 2025
/haber/pestisit-davasinda-onemli-kazanim-mahkeme-bakanligin-analiz-sonuclarini-yayinlamasina-hukmetti-313631
İstanbul’da marketlerden alınan gıdaların yüzde 61’inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu
28 Nisan 2025
/haber/istanbulda-marketlerden-alinan-gidalarin-yuzde-61inde-coklu-pestisit-kalintisi-bulundu-306871
Türkiye, pestisit nedeniyle ürünleri en çok dönen ikinci ülke oldu
10 Ocak 2025
/haber/turkiye-pestisit-nedeniyle-urunleri-en-cok-donen-ikinci-ulke-oldu-303508
Türkiye, pestisit bildirimlerinde yine ilk sırada
23 Mayıs 2024
/haber/turkiye-pestisit-bildirimlerinde-yine-ilk-sirada-295677
"Pestisitler bin kilometre kadar uzağa taşınabiliyor"
11 Ekim 2023
/haber/pestisitler-bin-kilometre-kadar-uzaga-tasinabiliyor-286156
Sayfa Başına Git