Gürsel Tekin kimdir?

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Türk siyasetinin deneyimli ve tanıdık simalarından biri. Hem yerel siyasette hem de parlamento kürsüsünde uzun yıllar mücadele veren Tekin, CHP’nin İstanbul örgütünde “eski kuşağın” en güçlü temsilcilerinden kabul ediliyor.

Tekin, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Lise eğitimini 1981’de Kars Alpaslan Lisesi’nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazansa da eğitimini sürdüremedi. Aynı yıl sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Kadıköy’de garson olarak çalışmaya başladı; bu dönem, onun hem İstanbul’un hem de siyasetin dinamiklerini yakından tanıdığı yıllar oldu.

Siyasete ilk adımlar

Tekin’in siyasete ilgisi lise yıllarında CHP gençlik kollarıyla başladı. 12 Eylül 1980 darbesiyle kesintiye uğrayan siyasi yolculuğu, 1984’te Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile yeniden şekillendi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti’ye (SHP) katıldı.

1989 yerel seçimlerinde SHP’den Kadıköy Belediye Meclisi’ne girdi. Ardından 1994 seçimlerinde de görevini sürdürdü. SHP ile CHP’nin birleşmesinin ardından CHP’de aktif olarak devam etti. 1999 ve 2004 seçimlerinde yeniden belediye meclis üyeliğine seçildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yaptı.

2002-2005 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2007’de CHP İstanbul İl Başkanı oldu. 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasında önemli rol üstlendi. 2010’da CHP Parti Meclisi’ne seçildi ve ardından İl Başkanlığı görevi sona erdi.

2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Özellikle 2014-2016 yılları arasında Genel Sekreter olarak partinin kurumsal yönetiminde etkili bir isim oldu.

300’ü aşkın makale kaleme alarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı, yerel yönetim sorunları ve demokrasi üzerine görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

2023 sonrası

2023 genel seçimlerinde aday olmayan Tekin’in milletvekilliği sona erdi. Kasım 2023’te CHP’de yönetimin değişmesinin ardından Şubat 2024’te sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak istifası gerçekleşmedi ve partideki üyeliği devam etti.

2 Eylül 2025’te ise mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Örgütü’ne atanınca partiden ihraç edildi.

