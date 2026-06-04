ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 15:46 4 Haziran 2026 15:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 15:48 4 Haziran 2026 15:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular 8 Haziran’da başlıyor

Ödüller, Türkiye basın tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni olarak bilinen Kürt gazeteci ve yazar Gurbetelli Ersöz’ün anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular 8 Haziran’da başlıyor

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Gurbetelli Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların 8 Haziran 2026 itibarıyla alınacağını ve 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

MKG tarafından yapılan açıklamada kadın gazetecilere çağrı yapıldı:

 “Zamanın tanıklığını üstlenen kadın gazetecilere çağrımızdır. Yüreğini hakikate nakşeden Gurbetelli Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri 2026 başvuruları başlıyor. 8 Haziran–25 Eylül tarihleri arasında başvurular alınacak."

Ödüller, Türkiye basın tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni olarak bilinen Kürt gazeteci ve yazar Gurbetelli Ersöz’ün anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Ersöz, daha sonra Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gurbetelli Ersöz mezopotamya agency Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
ilgili haberler
Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri açıklandı
6 Ekim 2025
/haber/gurbetelli-ersoz-kadin-gazetecilik-odulleri-aciklandi-312261
Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı
18 Haziran 2025
/haber/gurbetelli-ersoz-kadin-gazetecilik-odulleri-icin-basvurular-basladi-308545
NADİRE MATER'DEN
Çernobil ve Gurbetelli Ersöz: Yüreğimi Dağlara Nakşettim
27 Nisan 2014
/yazi/cernobil-ve-gurbetelli-ersoz-yuregimi-daglara-naksettim-155274
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri açıklandı
6 Ekim 2025
/haber/gurbetelli-ersoz-kadin-gazetecilik-odulleri-aciklandi-312261
Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı
18 Haziran 2025
/haber/gurbetelli-ersoz-kadin-gazetecilik-odulleri-icin-basvurular-basladi-308545
NADİRE MATER'DEN
Çernobil ve Gurbetelli Ersöz: Yüreğimi Dağlara Nakşettim
27 Nisan 2014
/yazi/cernobil-ve-gurbetelli-ersoz-yuregimi-daglara-naksettim-155274
Sayfa Başına Git