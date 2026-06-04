Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular 8 Haziran’da başlıyor

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Gurbetelli Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların 8 Haziran 2026 itibarıyla alınacağını ve 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.

MKG tarafından yapılan açıklamada kadın gazetecilere çağrı yapıldı:

“Zamanın tanıklığını üstlenen kadın gazetecilere çağrımızdır. Yüreğini hakikate nakşeden Gurbetelli Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri 2026 başvuruları başlıyor. 8 Haziran–25 Eylül tarihleri arasında başvurular alınacak."

Ödüller, Türkiye basın tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni olarak bilinen Kürt gazeteci ve yazar Gurbetelli Ersöz’ün anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Ersöz, daha sonra Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

(EMK)