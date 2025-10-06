Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri açıklandı

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin (MKG) bu yıl ilk kez düzenlediği Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödüllerinin kazananları belli oldu.

Ödüller, 8 Ekim saat 19.00’da Çand Amed’de (Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi) yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

Bu yıl Kürtçe Haber Ödülü, JINNEWS muhabirleri Rojda Aydın ve Dilan Babat’a verildi.

Gazeteciler, “Kiryarê ku destdirêjî 12 zarokan kir, tiryakê ji ku peyda dike?” başlıklı haberlerinde, 12 çocuğun maruz kaldığı istismar olayını ve bir annenin adalet arayışını konu etti.

Türkçe Haber Dalı: Şırnak’ta ‘özel savaş’ politikalarını ifşa eden haber

Türkçe Haber Ödülü, Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut’a gitti.

Durgut, “Şirnex’te özel savaş: Uzman çavuşların da olduğu ‘fuhuş çetesi’” başlıklı haber dosyasında kadınlara yönelik cinsel sömürü ağını ve bunun arkasındaki güvenlik güçleri bağlantılarını ortaya çıkardı.

Ayrıca, aynı kategoride Jüri Özel Ödülü iki gazeteciye paylaştırıldı.

Yeşim Oruç, “Gözardı edilen gerçekler, görünmeyen failler” dosyasıyla kadın cinayetlerinin neden önlenemediğini gözler önüne sererken, Necla Demir Arvas ise “Tutsak gazeteci 8 Mart ruhunu anlatıyor” başlıklı haberiyle cezaevindeki kadın gazetecilerin direnişine ışık tuttu.

Video – Görüntülü Haber Dalı: Kamerasıyla şiddetin ortasında

Görüntülü Haber Ödülü, JINNEWS muhabiri Derya Ren’in oldu.

Ren, “Görüntülerle Silopiya’daki devlet şiddeti” adlı haberinde, Barış Anneleri’nin barış nöbeti sırasında jandarma müdahalesini görüntüledi.

Jüri, “zorlu koşullarda kamerasını kapatmadan gerçekleri kayda geçiren cesur habercilik örneği” diyerek Ren’i ödüle değer buldu.

Fotoğraf Dalı: Belleğin izi, adaletin çağrısı

Fotoğraf Ödülü, PİRHA muhabiri Fatoş Sarıkaya’ya verildi.

Sarıkaya, “Aşımsız Bellek” adlı fotoğrafıyla Sivas Katliamı’nın toplumsal hafızadaki izini, “insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz” vurgusuyla anlattı.

Fotoğraf Jüri Özel Ödülü ise genç gazeteci Sonay Ödüngit’e gitti.

Ödüngit, “Sokakta binlerce Aric” isimli çalışmasıyla dikkat çekti. Jüri, teknik eksiklere rağmen fotoğrafın “etkileyici hikâye gücü” nedeniyle bu ödülün teşvik amaçlı verildiğini belirtti.

Onur Ödülü: Barış Anneleri’ne

Bu yılın Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Onur Ödülü, yıllardır Türkiye ve Kürdistan’da barış mücadelesini kararlılıkla sürdüren Barış Anneleri’ne verildi. MKG, açıklamasında “barış, adalet ve hakikat arayışındaki cesur duruşları” nedeniyle Barış Anneleri’ni selamladı.

NADİRE MATER'DEN Çernobil ve Gurbetelli Ersöz: Yüreğimi Dağlara Nakşettim

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, kadınların kalemiyle gerçeği yazmaya devam eden tüm gazetecileri onurlandıran bu ilk ödül töreninin, “kadın sözünün” medyada daha güçlü yankılanacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

