Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği’nin (MKG) bu yıl ilk kez düzenleyeceği Gurbetelli Ersöz Kadın Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı.

Türkiye’de ilk kez bir gazetede genel yayın yönetmenliği yapan Gurbetelli Ersöz ile yaşamını yitiren kadın basın çalışanları anısına düzenlenen yarışmaya sadece kadın gazeteciler katılabilecek.

Katılım koşulları

Yarışma 'Kürtçe', 'Türkçe' haber, 'Fotoğraf' ve 'Görüntü-Video' haber olmak üzere 4 dalda düzenlenecek. Her katılımcı sadece bir dalda ve sadece bir eser ile yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya başvurular 17 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 28 Eylül 2025’te son bulacak.

Dereceye giren eserler 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Ödüller ise 8 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine bilgisayar verilecek.

Yarışmaya katılan eserlerin 8 Ekim 2024’ten önce yayımlanmamış olması gerekiyor. Katılımcılar, bir yıl içerisinde yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almamış eseriyle yarışmaya katılabilir.

Başvuru dosyasında, eser yayımlanmamış ise eserin adı, çekildiği yer ve zaman; yayımlanmış ise yayımlandığı gazete, dergi, ajans, internet sitesi, TV ile yayın tarihi bilgileri ve yayının bir kopyasının dosyada yer alması gerekiyor.

Katılımcılar; özgeçmişini (CV), iletişim adresini ve eser hakkındaki bilgi yazısını başvuru dosyasına eklemeli. Başvurular, MKG’nin resmi internet sayfasından yapılacak.

Haber dalı

Katılımcılar; kadın odaklı, kadın bakış açısıyla hazırlanmış politika, ekonomi, ekoloji, eğitim, sağlık, toplum-yaşam, kültür-sanat ve spor gibi kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla katılım sağlayabilirler.

Yarışmaya katılacak haberler yazılı basında yayımlanmış ise PDF formatında, internet medyasında yayımlanmış ise Word formatında da e-mail adresine gönderilebilir. İnternet medyasında yayımlanan haberlerin linkinin de gönderilmesi gerekiyor.

Fotoğraf dalı

Yarışmaya gönderilen çalışmaların arka yüzlerinin sol alt köşesine, eser sahibinin adı soyadı ve eserin adı bir etiketle yazılması gerekiyor. Fotoğrafın çekildiği zaman, mekân ile haber adı belirtilmeli.

Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG formatında, 300 DPI çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalı.

Seçici kurul gerek görürse katılımcıdan fotoğrafın orijinal hâlini (RAW) talep edebilir. Üzerinde oynanmış ve gerçekliğini değiştirecek şekilde değiştirilmiş (ışık, renk, kontrast ayarları hariç) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak.

Fotoğraflar, JPG formatında aşağıda belirtilen e-mail adresine gönderilebilir. Fotoğrafların “haber fotoğrafı” niteliği taşıması gerekiyor.

Video ve görüntülü haber dalı

Ajansların görüntülü haberleri ile televizyon haberlerinin yer alacağı dalda, kurgudan, görüntü kalitesine ve doğal ses-dış ses dengesine dikkat edilmeli.

Görüntülerin “haber görüntüsü” niteliği taşıması gerekli. Haber görüntüleri 2-3 dakikayı geçmemeli.

Jüri

Türkçe haber dalı: Gültan Kışanak, Tuğçe Tatari, Pınar Öğünç, Pınar Ural

Kürtçe haber dalı: Semiha Alankuş, Hatice Kamer, Hesna Muhemed

Fotoğraf dalı: Laura Domenech, Nişmiye Güler, Reyhan Hacıoğlu, Beritan Canözer

Video – görüntülü haber dalı: Nezahat Doğan, Halime Parlak, Heval Aslan

İletişim Adres: Aliemiri Sokak, Mali Müşavirler Apt. No: 1-1/3 Yenişehir / Diyarbakır - Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği İnternet sitesi: http://mkgdernek.org/ E-Posta: [email protected] Tel: +90 (555) 746 93 43

(HA)