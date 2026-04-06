Gülben Ergen ifade verdi: Çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığım sürecek

Gülben Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık bir saat ifade veren Ergen, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’nden ayrıldı.

Ergen hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Fatmanur Çelik ve Hifa İkra paylaşımları sonrası Gülben Ergen'e soruşturma

“Bir kadın ve kızı artık hayatta değil”

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Ergen, paylaşımını bir annenin çağrısı üzerine yaptığını söyledi. Ramazan ayında söz konusu annenin evine gittiğini belirten Ergen, yaşadıklarını ve tanıklık ettiklerini savcılığa ayrıntılı biçimde anlattığını ifade etti.

Ergen, açıklamasında şu mesajı verdi:

“Çocuklar, kadınlar ve kızlarla ilgili duyarlılığım bitmeyecek, devam edecek. Kırgınım, üzgünüm. Unutmayın ki bir kadın ve kızı artık hayatta değil”

Fatmanur Çelik ve kızı defnedildi: Tarikat öldürür

Adliyeden paylaşım yaptı

Ergen, adliyede bulunduğu sırada da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra’nın fotoğrafını paylaşan Ergen, şu ifadeleri kullandı:

“Başkasının baharını çalanın, bahçesi çiçek açmaz. Başkasının hakkına girenin, mutluluk kapısını çalamaz.”

"Devlet, Fatmanur Çelik ve kızı için yükümlülüklerini yerine getirmedi"

Ne olmuştu? Kendisine cinsel saldırıda bulunan Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş ile zorla evlendirilen, çocuğu da aynı fail tarafından cinsel istismara maruz kalan anne Fatmanur Çelik haftalarca adalet nöbeti yapmıştı. Hayattayken gerçekleştirdiği adalet nöbetinde bianet'e şunları demişti: “Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?” Çelik, A.Ş'nin kızını 3 yaşındayken istismar ettiğini duyurmuştu. Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cesetleri, 2 Mart gecesi İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulundu.

