Görele için araştırma önergesi: "Kız çocuklarının hayatı siyasetin üstündedir"

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanması sürecinde şikayette bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye görevden uzaklaştırma

Şüphe bırakmayacak şekilde araştırılmalı

Hasbi Dede’nin taciz suçundan yargılandığı davada, Dede hakkında şikayetçi olan kız çocuğunun geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kız çocuklarının hayatının sisyaset üstü bir konu olduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle araştırılması için 26 milletvekilinin imzasıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

TBMM Başkanlığına sunulan önergede, Görele’de yaşananların yalnızca bir ceza dosyasından ibaret kalmadığı; risk altındaki bir çocuğun korunup korunamadığı, mağdur güvenliğinin sağlanıp sağlanamadığı, sosyal hizmet mekanizmalarının yeterli işletilip işletilmediği ve olaylar arasındaki bağlantıların ne ölçüde araştırıldığı sorularını da gündeme taşındı.

Biçer Karaca, “Görele dosyasının mutlaka tüm boyutlarıyla, şeffaf, etkili bir şekilde kamuoyunun vicdanında hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde araştırılması gerektiğini” söyledi.

Soru işaretleri giderilemedi

Biçer Karaca’nın önergesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12 Şubat 2026 tarihli açıklamasında mağdur çocuk ve ailesi için uzun süreli psikososyal destek ve danışmanlık tedbirlerinin başlatıldığının duyurulduğu, aynı tarihte İçişleri Bakanlığının da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladığı hatırlatıldı.

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?

Ardından Giresun Valiliğinin 29 Mart 2026 tarihli açıklamasında, 28 Mart akşamı Görele’de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir aracın yayaya çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğinin, ağır yaralanan kişinin hastaneye sevk edildiğinin ve olayla ilgili tahkikatın çok yönlü sürdüğünün bildirildiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 30 Mart 2026 tarihli açıklamasında, 16 yaşındaki çocuğun trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve bu adli sürece de müdahil olunacağını duyurdu.

Biçer Karaca, “Kağıt üzerinde işleyen süreç ile gerçekte korunan hayat aynı şey değildir. Görele’de yaşananlar, çocuk koruma mekanizmalarının ne kadar etkili işlediği sorusunu bütün çıplaklığıyla önümüze koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Görele, sadece adli değil hukuki ve politik mesele”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2025 yıllık raporundaki verilere de değinen Karaca, son beş yılda en az 1.267 şüpheli kadın ölümünün kayda geçtiğini hatırlatarak, “Kadınlar yalnızca öldürülmüyor; bir bölümü de şüpheli ölüm başlığı altında belirsizliğe terk ediliyor. İntihar deniliyor, kaza deniliyor, düşme deniliyor ama gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin kuşku dinmiyor. İşte bu yüzden mesele yalnızca adli değil, siyasal ve toplumsal bir meseledir” diye konuştu.

(NÖ)