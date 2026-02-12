ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 15:24 12 Şubat 2026 15:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 15:43 12 Şubat 2026 15:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye görevden uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir çocuğa "cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 Şubat'ta savcılığa ifade verdi.

Önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP'li Belediye Başkanı Dede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKA’nın haberine göre savcı, ifade işlemlerinin ardından Dede'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimliği ise Dede'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli kontrol kapsamında Hasbi Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Dede'nin ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakanlık görevden uzaklaştırmayı duyurdu

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Çocuğa Karşı Cinsel Taciz’ suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile ‘Çocuğa Karşı Cinsel Taciz’ suçundan tutuklanması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

(NÖ)

