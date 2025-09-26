Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) şüpheli ölümü bir yıl sonra hâlâ aydınlatılamadı. Amed ve Wan Baroları, soruşturmada “ihmal” gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu (ATK) hakkında TCK 257 (görevi kötüye kullanma) ve TCK 281 (delilleri gizleme) maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kadın örgütleri “Rojin için adalet” çağrısını büyütürken, dosyada cevap bekleyen başlıklar kamuoyunun gündeminde

Peki, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?

*Van YYÜ Çocuk Gelişimi 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 24 Eylül 2024’te Amed’den Van’a döndü; 27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. 15 Ekim 2024’te Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi kaydına “boğulma” geçti.

*Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA ve atletinde bir kadına ait kan tespit edildi. Bir yıl geçmesine karşın bu örneklerin kime ait olduğu henüz belirlenmedi.

ATK’ya yöneltilen iddialar ve suç duyurusu

Van ve Diyarbakır Barolarına göre ATK, DNA örneklerinin hangi vücut bölgelerinden alındığına dair bilgiyi, defalarca resmi yazışmaya rağmen dosyaya göndermedi. Barolar, bu eksikliğin “soruşturmanın seyrini etkilediğini ve adaletin gerçekleşmesini engellediğini” savunarak ATK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, “Bulaş ihtimali bertaraf edilmiş iki farklı erkek DNA’sının kaynak bölgesi 9 aydır savcının tekit yazılarına rağmen bildirilmedi. Kaynağını biliyorsunuz; rapora yazıp dosyaya sunmak zorundasınız.” dedi.

Ailenin anlatımı ve talepleri

MA2da ye alan habere göre, Anne Aygül Kabaiş, kızının intihar iddialarını reddediyor; “Rojin sudan korkardı.” diyor. Yurttan aileye 24 saat sonra haber verildiğini, yurt ve okul hakkında şikâyetçi olduklarını belirtiyor; “Failler bulunsun, cezalandırılsın.” çağrısını yineliyor.

Baronun “cezasızlık” vurgusu

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Özlem Metin Engin, kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarının sürdüğünü; Rojin dosyasında da sürecin sürüncemede bırakıldığını ve delil işlemlerinin eksik yürütüldüğünü kaydetti.

Dosyada gizlilik kararı sürüyor. Barolar ve aile, DNA örneklerinin vücut bölgeleri, atlet üzerindeki kanın sahibi, olay öncesi/sonrası bildirim ve yurt prosedürleri gibi başlıklarda resmî ve şeffaf açıklama talep ediyor.

27 Eylül’de Van’da Rojin için adalet talep edilecek

MA’nın haberine göre, Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Star Kadın Derneği'nin de aralarında bulunduğu 13 kadın örgütünden oluşan Şiddetle Mücadele Koordinasyonu, başlattığı, "Yaşamak ve yaşatmak için örgütleniyoruz" kampanyası kapsamında, Rojin Kabaiş dosyasının aydınlatılması amacıyla 27 Eylül saat 18.00'de yürüyüş yapacak. Kadınlar, yürüyüşü dair bilgilendirme için bildiri dağıttı.

Bildiri dağıtımına DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Van Milletvekili Gülderen Varlı, Ban Büyükşehir Belediye Eş Caşkanı Neslihan Şedal, Van Barış Anneleri Meclisi üyeleri, belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Yanıtlanması gereken sorular 1. DNA örnekleri hangi vücut bölgelerinden alındı? Neden bu kritik bilgi hâlâ dosyaya sunulmadı? 2. Rojin’in atletinde bulunan kanın sahibi kim? Bu kan örneği neden eşleştirilmedi? 3. İki farklı erkeğe ait DNA kimlere ait? Bu eşleşme neden yapılmadı ya da kamuoyuyla paylaşılmadı? 4. Yurttan ayrılış, kayboluş ve ailenin bilgilendirilmesi arasındaki zaman farkı neden 24 saat sürdü? Bu gecikmeden kim sorumlu? 5. Rojin’in oda arkadaşıyla son görüşmesi neden derinlemesine incelenmedi? Şarj cihazı detayı neden aydınlatılmadı? 6. Yurt yönetiminin prosedürleri neden işletilmedi? “23.00’e kadar haber vermiyoruz” gerekçesi hukuken geçerli mi? 7. Üniversite yönetimi sürecin neresinde? Olayın olduğu kampüste güvenlik ve kamera kayıtları neden açıklanmadı? 8. Savcılığın tekit yazılarına rağmen ATK neden aylarca yanıt vermedi? Bu durumun sorumluluğu kimde? 9. ATK’nın tarafsızlığı nasıl sağlanacak? Eksik ve yanıtsız raporlar neden “bilimsel delil” gibi kabul ediliyor? 10. Dosyada verilen gizlilik kararının gerekçesi nedir? Kamuoyunun bilgi alma hakkı nasıl korunacak? 11. Rojin’in ölümünün “boğulma” olarak kayıtlara geçmesi hangi bilimsel bulgulara dayanıyor? Başka ihtimaller neden dışlandı? 12. Kadına yönelik şiddet dosyalarında yaygın cezasızlık politikası bu dosyada da mı devreye sokuluyor? 13. Rojin’in kaybolduğu gün görüntülü arama yaptığı ailesine keyfinin yerinde olduğunu söylemesi neden dikkate alınmıyor? 14. Olaydan hemen sonra yapılan arama çalışmaları neden yetersiz bırakıldı? 18 gün boyunca neden sonuç alınamadı? 15. Aileye ve kamuoyuna şeffaf bir bilgi akışı ne zaman sağlanacak?

