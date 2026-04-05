Gençlerin siyasete ilgisi azalıyor: Güven ve temsil sorunu öne çıkıyor

Habitat Derneği tarafından yayımlanan “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Raporu”, gençlerin siyasete olan ilgisinin giderek azaldığını ortaya koydu.

9-24 Ekim 2025 tarihleri arasında 33 ilde, 18-29 yaş aralığında 1403 gençle gerçekleştirilen araştırmaya göre gençlerin yalnızca yüzde 10,3’ü siyasete “çok ilgili” olduğunu söyledi. “Biraz ilgiliyim” diyenlerin oranı yüzde 29,3 olurken, yüzde 21,7’lik kesim ise siyasete hiç ilgi duymadığını belirtti.

Siyasetçilere güven düşük

Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri de gençlerin siyasetçilere yönelik güvensizliği oldu.

Gençlerin yüzde 57,9’u siyasetçilerin kendi önceliklerini dikkate almadığını ifade ederken, yüzde 56’sı siyasetçilere ulaşamadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 54’ü ise seçimlerin adil yapılmadığını düşünüyor.

Ayrıca “Siyasetin sorunlarımızı çözeceğine inanmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 44 olarak ölçülürken, yüzde 41’lik kesim kendisini siyasi olarak temsil edilmemiş hissediyor.

Demokrasiye memnuniyet sınırlı

Araştırma sonuçları gençlerin demokrasiye bakışında da memnuniyetin düşük olduğunu gösterdi.

“Demokrasinin işleyişinden memnunum” diyenlerin oranı yüzde 14,6’da kalırken, memnun olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 43,8 olarak kaydedildi.

Bunun yanında gençlerin yüzde 55,8’i hükümete başvurmanın anlamı olmadığını, çünkü yöneticilerin yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü dile getiriyor. Çalışan gençlerin yaklaşık yarısı ise kamuya girişte liyakat yerine torpilin etkili olduğunu düşünüyor.

Siyasi duygularda öfke öne çıkıyor

Araştırmada gençlere Türkiye’deki siyasi atmosferle ilgili hangi duyguları hissettikleri de soruldu.

Yanıtlar arasında yüzde 19,9 ile “öfke” ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 13,8 ile “umut”, yüzde 12,6 ile “korku” izledi.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise “tiksinti” duygusundaki artış oldu. 2023 yılında yüzde 6,2 olan bu oran, 2025’te yüzde 11,8’e yükseldi.

