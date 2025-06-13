Gazeteci Reyhan Hacıoğlu ilk duruşmada tahliye edildi

Gazeteci Reyhan Hacıoğlu’nun "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) üyeleri ve birçok siyasetçi katıldı.

“Gazetecilik yaptım, suç değil”

MA'nın haberine göre, kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Reyhan Hacıoğlu, 11 yıldır gazetecilik yaptığını belirtti ve yalnızca Kürt sorunu, “Kürdistan” ve cezaevi tecridi konulu programlarının iddianameye dahil edildiğini söyledi. “Sadece bu konuları değil, ekoloji, kadın cinayetleri, cezasızlık, özel savaş politikaları gibi birçok alanda yayın yaptım. Ancak iddianamede sadece ‘Kürdistan’ kelimesinin geçtiği bölümler seçilmiş,” dedi.

Hacıoğlu, tarihsel olarak da birçok kaynakta bölgenin "Kürdistan" olarak anıldığını hatırlatarak, bu terimi kullanmasının suç olmadığını ifade etti. “AKP’nin mitinglerinde bile bu kelime kullanıldı,” dedi.

“Tecrit açık bir gerçeklik”

Cezaevlerindeki hak ihlallerine de değinen Hacıoğlu, “Bu ülkede tecrit var. Devlet Bahçeli bile bunu ifade etti. İnsanlar hastaneye götürülmüyor, çıplak arama dayatılıyor, kitaplar ve gazeteler verilmiyor,” ifadelerini kullandı.

Hakkında açılan davanın gazetecilik faaliyetiyle ilgili olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, “Ben bir örgüt üyesi değilim. Benim yaptığım şey haberciliktir. Programlarımda hiçbir şiddet çağrısı yok. Şiddetin değil barışın savunucusuyum,” dedi.

Mahkemeden dikkat çeken sorular

Mahkeme heyeti duruşmada Hacıoğlu’na; “Kürdistan ile nereyi kastediyorsunuz?”, “Jineoloji ne demektir?”, “İHA ile öldürülen arkadaşlarınız kim?”, “Açlık grevindeki mahkumlar kimdi ve nerede öldüler?” gibi sorular yöneltti.

Tahliye kararı

Hacıoğlu’nun avukatı Jiyan Özkaplan, iddianamenin gazetecilik faaliyetlerinden suç üretmeye çalıştığını söyledi ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savcı, tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirse de mahkeme heyeti Reyhan Hacıoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

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(EMK)