Gazeteci Mehmet Aslan hakkında yeni iddianame

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla birleşen dosya yönünden iddianame hazırlandı.

İstanbul Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aslan'ın mesleki faaliyetleri suç sayıldı.

İddianamede, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride dair haberler suç gösterildi. "Sarı, kırmızı, yeşil şal nedeniyle tutuklanan damat: Başımız dik", "MA editörü Sedat Yılmaz'a gazetecilik yapman suçtur davası" ile "Kürdistan'ı dört parçaya bölen Lozan 100'üncü yılında" başlıklı haberlere iddianamede yer verildi.

Gizli tanık beyanları üzerinden Aslan'ın "basın yoluyla örgütsel faaliyet" yürüttüğü iddia edildi. Aslan'ın yaptığı haberlerin "sözde haber" olarak nitelendirilmesi dikkati çekti. İddianamede ayrıca, Kürt sorununa dair "sözde Kürt sorunu" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, "Kürt sorununun çözümleri arasında sokak eylemlerini de gösterip örgüt lehine eylem yapmak için örgüte müzahir kitleyi harekete geçirmeye sokaklara çekmeye çalıştıkları" denilerek, Aslan'ın "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

Aslan hakkında davanın duruşması bugün görülecek.

(HA)