ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 10:43 7 Nisan 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 10:47 7 Nisan 2026 10:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci Mehmet Aslan hakkında yeni iddianame

Aslan "Sarı, kırmızı, yeşil şal nedeniyle tutuklanan damat: Başımız dik", "MA editörü Sedat Yılmaz'a gazetecilik yapman suçtur davası" ile "Kürdistan'ı dört parçaya bölen Lozan 100'üncü yılında" başlıklı haberleriyle suçlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Mehmet Aslan hakkında yeni iddianame

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla birleşen dosya yönünden iddianame hazırlandı.

İstanbul Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aslan'ın mesleki faaliyetleri suç sayıldı.

İddianamede, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride dair haberler suç gösterildi. "Sarı, kırmızı, yeşil şal nedeniyle tutuklanan damat: Başımız dik", "MA editörü Sedat Yılmaz'a gazetecilik yapman suçtur davası" ile "Kürdistan'ı dört parçaya bölen Lozan 100'üncü yılında" başlıklı haberlere iddianamede yer verildi.

Gizli tanık beyanları üzerinden Aslan'ın "basın yoluyla örgütsel faaliyet" yürüttüğü iddia edildi. Aslan'ın yaptığı haberlerin "sözde haber" olarak nitelendirilmesi dikkati çekti. İddianamede ayrıca, Kürt sorununa dair "sözde Kürt sorunu" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, "Kürt sorununun çözümleri arasında sokak eylemlerini de gösterip örgüt lehine eylem yapmak için örgüte müzahir kitleyi harekete geçirmeye sokaklara çekmeye çalıştıkları" denilerek, Aslan'ın "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

Aslan hakkında davanın duruşması bugün görülecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Aslan gazeteci yargılamaları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU 2025
Gazeteci susturmak isteyenler artık daha fütursuz!
20 Ocak 2026
/haber/gazeteci-susturmak-isteyenler-artik-daha-futursuz-315763
BİA MEDYA GÖZLEM / EKİM - KASIM - ARALIK  2025
İktidar baskılarıyla gazeteciliğin geleceği tehlikede!
10 Ocak 2026
/haber/iktidar-baskilariyla-gazeteciligin-gelecegi-tehlikede-315445
EKİM - KASIM - ARALIK 2025 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
10 Ocak 2026
/haber/gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-315449
BİA MEDYA GÖZLEM/EKİM-KASIM-ARALIK 2025
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
10 Ocak 2026
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-315450
Sayfa Başına Git