ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 12:48 5 Mayıs 2026 12:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 13:00 5 Mayıs 2026 13:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Gazeteci Ahmet Güneş'e “Rojava” soruşturması

Yeni Yaşam Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Güneş, Suriye’de Ahmed eş-Şara hükümetinin Kürtlere yönelik saldırılarına ilişkin haberleri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Ahmet Güneş / Instagram

Yeni Yaşam gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Güneş hakkında, Kuzey ve Doğu Suriye’ye dair haberleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Güneş, soruşturma kapsamında dün (4 Mayıs) avukatıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Güneş, X hesabından Suriye’de Ahmed eş-Şara hükümetinin Kürtlere yönelik saldırılarına ilişkin saldırılara dair paylaştığı haberlerin kendisine gösterildiğini söyledi:

“Gazeteci ve yazar olduğumu, halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında bu haberleri paylaştığımı, paylaşımların herhangi bir suça konu olamayacağını belirttim. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmedim.”

Şimdi ifadesinin davaya dönüşüp dönüşmeyeceğini beklediğini belirten Ahmet Güneş, şunları ekledi:

“Biz Barış ve Demokratik Toplum sürecini yakından takip eden ve kendimizi sürecin öznesi olarak gören Özgür Basın emekçileri olarak böylesi bir dönemde özgürlük yasalarının çıkarılmasını beklerken, hakkımızda böylesi soruşturmaların açılmasını sürecin ruhuna aykırı olarak görüyoruz. Devlet yaptığımız haberler nedeniyle soruşturma açacağına demokratikleşme yasalarını çıkarmalı. Gazetecilik suç değildir ve mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yeni yaşam ahmet güneş
