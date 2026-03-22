Fransa’da Nahel Merzouk için adalet yürüyüşü

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Nanterre'de Joliot-Curie Lisesi’nin önünde toplanan binlerce kişi, Nelson Mandela Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Nahel ve tüm polis şiddeti mağdurları için adalet" ve "İnsan hakları ülkesinde polis öldürüyor" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Adalet olmadan barış sağlanamaz", "Nahel için adalet" ve "Nanterre'den Gazze'ye susmayacağız" sloganları attı.