DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 09:45 22 Mart 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 10:05 22 Mart 2026 10:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa’da Nahel Merzouk için adalet yürüyüşü

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte "Adalet olmadan barış sağlanamaz" sloganı öne çıktı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Fransa'nın Nanterre kentinde 2023'te polis kurşunuyla 17 yaşında hayatını kaybeden Nahel Merzouk için adaletin sağlanması talebiyle yürüyüş organize edildi.

Polisin kurşunladığı gencin ölümüyle Paris banliyöleri ayaklandı
FRANSA "CAN YAKIYOR"
Polisin kurşunladığı gencin ölümüyle Paris banliyöleri ayaklandı
29 Haziran 2023
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Nanterre'de Joliot-Curie Lisesi’nin önünde toplanan binlerce kişi, Nelson Mandela Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde "Nahel ve tüm polis şiddeti mağdurları için adalet" ve "İnsan hakları ülkesinde polis öldürüyor" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Adalet olmadan barış sağlanamaz", "Nahel için adalet" ve "Nanterre'den Gazze'ye susmayacağız" sloganları attı.

Fransa | "Her şey polise keyfi 'insan öldürme yetkisi' verilmesiyle başladı"
GÖÇMEN/BANLİYÖ İSYANINDAN NOTLAR
Fransa | "Her şey polise keyfi 'insan öldürme yetkisi' verilmesiyle başladı"
30 Haziran 2023
Eylemciler, yerel mahkemenin Merzouk'a ateş eden polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

Fransa'da polis şiddeti mağdurların aileleri için adaletin sağlanmasını isteyen eylemciler, "polis şiddetinin ve sistematik ırkçılığın son bulması" çağrısında bulundu.

Nahel M'yi öldüren polis, videoya rağmen ölüm tehdidini inkar etti
Nahel M'yi öldüren polis, videoya rağmen ölüm tehdidini inkar etti
7 Temmuz 2023
Yürüyüşe Merzouk'un annesi Mounia Merzouk, Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ablası Assa Traore, Fransız milletvekilleri Sabrina Sebaihi, Thomas Portes, Gabrielle Cathala, Louis Boyard ve ülkedeki polis şiddeti mağdurlarının aileleri de katıldı.

Öteki Fransa: Réunion Adası ve Traoré-Floyd Gösterileri
PARİS MEKTUBU/ ÇİÇEK C. ŞAKİROĞLU
Öteki Fransa: Réunion Adası ve Traoré-Floyd Gösterileri
8 Haziran 2020
Filistin destekçilerinin de yer aldığı yürüyüşte, "İsrail: polis şiddetinin laboratuvarı" yazılı bir afiş açıldı.

Mounia Merzouk, burada yaptığı konuşmada, çocuklarını kaybeden anneler olarak acı çektiklerini dile getirdi.

Fransa, Nahel'i öldüren polisi serbest bıraktı
Fransa, Nahel'i öldüren polisi serbest bıraktı
17 Kasım 2023
Ne olmuştu?

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de üç kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nahel Merzouk'u öldürmüştü.

Nahel'in ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Söz konusu polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma Ağustos 2024'te tamamlanmıştı.

Versay Temyiz Mahkemesi 5 Mart'ta söz konusu polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar vermişti.

Mounia Merzouk, 14 Mart'ta Paris'teki "ırkçılık, faşizm ve polis şiddeti" karşıtı gösteride, yerel mahkemenin bu kararını kabul etmediklerini ve oğlunun öldürüldüğünü belirtmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Nahel M. Fransa polis şiddeti Irkçılık
