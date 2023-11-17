Fransa, Nahel'i öldüren polisi serbest bıraktı

Fransa, 27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Cezayir asıllı Fransa yurttaşı Nahel M.'yi öldüren polisi serbest bıraktı.

France24'te yer alan habere göre ülke çapında protestolara neden olan Nahel'in öldürülmesinin arkasındaki Florian M. adlı polis, 15 Kasım Çarşamba günü tahliye edildi.

Katil polis, 4 buçuk ay tutuklu kaldı

Nanterre savcılığının AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, soruşturma hakimleri polisin avukatının şartlı tahliye talebini kabul etti, ancak tanıklarla ya da davacılarla konuşmasının, olay yerine yaklaşmasının ve silah taşımasının yasak olduğunu söyledi.

Soruşturma hakimleri 29 Haziran'dan beri tutuklu olan polisin "yargılama öncesi tutukluluğuna ilişkin yasal kriterlerin soruşturmanın bu aşamasında artık karşılanmadığına" karar verdi.

Cinayetle suçlamasıyla tutuklanan 38 yaşındaki polis sadece 4 buçuk ay tutuklu kalırken, polisin "adli gözetim altında" tutulacağı belirtildi.

Polis sendikası Unite SGP Police, serbest bırakılmanın kendilerini "rahatlattığını" söylerken, Alliance sendikasından Julien Schenardi de tutukluluk halini "tamamen haksız ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.

BEŞİNCİ KUVVET Nahel cinayeti, polis şiddeti ve medya

Ne olmuştu? Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da bir trafik polisi, 17 yaşındaki Cezayir asıllı Fransa yurttaşı Nahel M.'yi silahıyla vurarak ağır yaralamıştı. Kalbinden vurulan Nahel, ambulanstaki sağlık görevlilerinin kalp masajına rağmen hayatını kaybetmişti. Belgeleri olmadığı için kaçmaya çalışan direksiyondaki Nahel, polisin iddiasına göre aracı görevlilerin üzerine sürmüştü. Olayla ilgili fotoğraf ve videoların dolaşıma girmesiyle polisin "kendini savunma" iddiası tartışılmaya başlanmıştı. Fransa'da yayımlanan Le Monde diplomatique gazetesinin sitesindeki videoda ise trafikteki araçların gürültüsüne rağmen iki polisten birinin, Nahel'i "Kafana kurşunu yiyeceksin" diye tehdit ettiği görülmüştü. Nahel'i öldüren Florain M. adlı polis 29 Haziran'da cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı. En az 3 bin 500 gözaltı Uzun süre devam eden protesto eylemlerinde yaklaşık 23 bin noktada ateş yakılmış, kolluk kuvetlerine ait 273 binanın yanı sıra 168 okul ve 105 belediye başkanlığı ofisi hasar görmüştü. Yaş ortalaması 17 olan 3 bin 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

(NT)