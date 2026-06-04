Fatih Çocuk Büro’da hak ihlali başvurusu: Kamera kaldırıldı, koşullar iyileştirildi

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki fiziki koşullar ve hak ihlali iddialarına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yaptığı başvurunun sonuçlandığını duyurdu.

Başvuru, Merkez’in 19 Mart sürecinde yürüttüğü saha çalışmaları ve delillendirme faaliyetlerinin ardından hazırlanan 22-25 Mart 2025 tarihli “Toplumsal Olaylarda Çocuk Hak İhlalleri Gözlem Raporu”nda yer alan tespitler doğrultusunda yapıldı.

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"Çocuklar soğuk, havasız alanlarda bekletildi"

Baro açıklamasına göre başvuruda, çocukların soğuk, havasız ve çocuk dostu olmayan alanlarda bekletildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, avukat-çocuk görüşme odasında kamera kaydı alınmasının savunma hakkı ve görüşme gizliliğini ihlal ettiği; daha önce yapılan başvurulara ise yanıt verilmediği kaydedildi.

Görüşme odasındaki kamera kaldırıldı

KDK kararında, avukat-çocuk görüşme odasındaki kamera sisteminin kaldırıldığına ilişkin tutanak ve fotoğrafların kuruma gönderildiği aktarıldı.

Karara göre Fatih Çocuk Büro Amirliği’nde çocukların geçici olarak tutulduğu muhafaza odasına ilişkin de düzenlemeler yapıldı.

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Fiziki koşullarda iyileştirme

KDK kararında, muhafaza odasının büyütüldüğü, zemin ve tavanın yenilendiği, aydınlatmanın güçlendirildiği, yeni havalandırma açıklıkları oluşturulduğu ve yeni eşyaların temin edildiği belirtildi.

Kış aylarında çocukların soğukta bekletildiğine ilişkin iddialar üzerine de gerekli çalışmaların yapıldığı ve fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik tedbirler alındığı ifade edildi.

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"Hak temelli düzenleme şart"

Merkez, kararın çocukların adli süreçlerde maruz bırakıldığı hak ihlallerinin tespiti, görünür kılınması ve giderilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Çocukların tutulduğu alanların çocuk dostu, güvenli, yeterli havalandırmaya sahip ve hak temelli bir anlayışla düzenlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kararın tam metnine İstanbul Barosu’nun internet sitesinden ve baronun duyurusunda yer alan kare kod üzerinden erişilebiliyor.

(NÖ)