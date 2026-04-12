ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.04.2026 10:52 12 Nisan 2026 10:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.04.2026 11:23 12 Nisan 2026 11:23
Okuma Okuma:  3 dakika

Evrim Alataş’ın ardından 16 yıl: Yazıları hâlâ yaşıyor

Kanser hastalığı nedeniyle 12 Nisan 2010’da Diyarbakır'da hayatını kaybeden Alataş, vasiyeti üzerine doğduğu topraklara defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Evrim Alataş’ın ardından 16 yıl: Yazıları hâlâ yaşıyor
Evrim Alataş

Genç yaşta yakalandığı kanser nedeniyle 12 Nisan 2010’da yaşamını yitiren gazeteci-yazar Evrim Alataş’ın bugün ölümünün 16. yıl dönümü.

15 Nisan 1976’da Meletî’nin Argan (Akçadağ) ilçesine bağlı Gölpınar köyünde doğan Alataş, çocuk yaşta devlet baskısıyla tanıştı.

İlkokul ve ortaokulu köyünde okuyan Alataş, gözaltılar ve baskınlar nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Bir süre tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra, köy boşaltmalarının ve faili meçhul cinayetlerin yoğunlaştığı 1994 yılında Yeni Politika gazetesinde gazeteciliğe başladı.

MA’nın haberine göre, daha sonra Demokrasi, Özgür Bakış ve Ülkede Özgür Gündem gibi gazetelerde muhabirlik ve editörlük yapan Alataş, Evrensel, BirGün ve Özgür Politika’da da köşe yazıları kaleme aldı.

Özgür Gündem’de “Fincan Hanım” köşesiyle Kürt halkının yaşadıklarını hicivli bir dille anlatan Alataş’ın yazıları Esmer, Birikim, Amargi, Siyahi ve Tiroj gibi dergilerde de yayımlandı. Radikal İki ve Taraf gazetesinde “Kürtler Vadisi” köşesinde Kürt sorununa odaklanan Alataş’ın “Mayoz Bölünme Hikayeleri” adlı kitabı 2003 yılında yayımlandı.

2009’da yayımlanan “Her Dağın Gölgesi Deniz’e Düşer” kitabında, dayısı Teslim Töre ile birlikte Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş gibi isimleri bir çocuğun gözünden anlattı. Ayrıca, Amed’de ailesini kaybeden üç çocuğun hikâyesini konu alan “Min Dît (Ben Gördüm)” filminin senaryosunu yazdı. Film, 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “Behlül Dal En İyi Öykü Ödülü”nü aldı.

Kanser hastalığı nedeniyle 12 Nisan 2010’da Diyarbakır'da hayatını kaybeden Alataş, vasiyeti üzerine doğduğu topraklara defnedildi. Ölümünden kısa süre önce “Biz bu dağın çiçeğiydik” adlı kitabı yayımlandı.

Alataş’ın vefatı sonrası Abdullah Öcalan da yaptığı bir değerlendirmede, onun yazılarından etkilendiğini belirterek, Kürt halkının Alataş’ın ve benzer isimlerin anılarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

"Geri adım atmadı"

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), 12 Nisan 2010 tarihinde yaşamını yitiren gazeteci Evrim Alataş için açıklama yaptı.

Evrim Alataş’ın zor dönemlerde gazetecilik yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Evrim Alataş, zorluklara, baskılara ve engellere rağmen, hatta tutuklanmasına rağmen direndi. Yargılanmasına ve hastalığa karşı mücadele etmesine rağmen geri adım atmadı. Köylerin yakıldığı, katliamların yaşandığı ve savaşın derinleştiği bir dönemde gazetecilik yaptı. Yazılarıyla toplumu etkiledi ve gazetecilik mesleğine hizmet etti. Sadece gazetecilik alanında değil, Kürt halkının kimliğine ve varlığına hizmet alanında da mücadele etti. Sonuna kadar Kürt edebiyatının gelişimine de katkıda bulundu. Üretkenliğiyle örnek bir kişilik oldu” denildi.

Evrim Alataş’ın mizahıyla, güler yüzüyle ve mücadele azmiyle topluma umut saçtığı hatırlatılan açıklama şöyle:

“Kansere karşı mücadelesinden vazgeçmedi. Kaleminden vazgeçmedi. Gazeteci Evrim Alataş, 12 Nisan 2010'da hayatını kaybetmiş olsa da, ardında büyük bir miras bıraktı. Düşünceleri, yazıları ve mücadelesiyle bizler için kıymetli bir nimet ilham kaynağı oldu. MKG olarak, Evrim Alataş'ın mücadelesini, mirasını ve güler yüzünü unutmayacağız. Onun mücadelesi bizler için bir ışık, onun mücadelesi bizler için ilerlemenin bir yolu olacak.”

Evrim Alataş’ın Ölümünün 10. Yılı: Geride Bıraktıklarıyla Ölümsüzleşti
Evrim Alataş’ın Ölümünün 10. Yılı: Geride Bıraktıklarıyla Ölümsüzleşti
12 Nisan 2020
Evrim Alataş’ın Neşesi
HADEN ÖZ YAZDI
Evrim Alataş’ın Neşesi
18 Ağustos 2018

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
evrim alataş özgür basın Özgür Basın çalışanları kürt basını
ilgili haberler
Evrim Alataş’ın Ölümünün 10. Yılı: Geride Bıraktıklarıyla Ölümsüzleşti
12 Nisan 2020
/haber/evrim-alatas-in-olumunun-10-yili-geride-biraktiklariyla-olumsuzlesti-222821
6. DİYARBAKIR KİTAP FUARI
Evrim Alataş Paneli: Umut ve Direnişle Bir İlgisi Var Gülmenin
27 Eylül 2018
/haber/evrim-alatas-paneli-umut-ve-direnisle-bir-ilgisi-var-gulmenin-201170
HADEN ÖZ YAZDI
Evrim Alataş’ın Neşesi
18 Ağustos 2018
/yazi/evrim-alatas-in-nesesi-200064
FUNDA DÖRTKAŞ YAZDI
Evrim Alataş: Her Tebessümünün Işığı Kalbimize Düşer
16 Haziran 2018
/yazi/evrim-alatas-her-tebessumunun-isigi-kalbimize-duser-198220
İLEF'ten Yıldırım Türker'e "Evrim Alataş" Ödülü
6 Nisan 2011
/haber/ilef-ten-yildirim-turker-e-evrim-alatas-odulu-129089
TESLİM TÖRE'den
Yeğenim Evrim Alataş Yattığın Yerde Rahat Uyu!
17 Nisan 2010
/yazi/yegenim-evrim-alatas-yattigin-yerde-rahat-uyu-121385
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Evrim Alataş’ın Ölümünün 10. Yılı: Geride Bıraktıklarıyla Ölümsüzleşti
12 Nisan 2020
/haber/evrim-alatas-in-olumunun-10-yili-geride-biraktiklariyla-olumsuzlesti-222821
6. DİYARBAKIR KİTAP FUARI
Evrim Alataş Paneli: Umut ve Direnişle Bir İlgisi Var Gülmenin
27 Eylül 2018
/haber/evrim-alatas-paneli-umut-ve-direnisle-bir-ilgisi-var-gulmenin-201170
HADEN ÖZ YAZDI
Evrim Alataş’ın Neşesi
18 Ağustos 2018
/yazi/evrim-alatas-in-nesesi-200064
FUNDA DÖRTKAŞ YAZDI
Evrim Alataş: Her Tebessümünün Işığı Kalbimize Düşer
16 Haziran 2018
/yazi/evrim-alatas-her-tebessumunun-isigi-kalbimize-duser-198220
İLEF'ten Yıldırım Türker'e "Evrim Alataş" Ödülü
6 Nisan 2011
/haber/ilef-ten-yildirim-turker-e-evrim-alatas-odulu-129089
TESLİM TÖRE'den
Yeğenim Evrim Alataş Yattığın Yerde Rahat Uyu!
17 Nisan 2010
/yazi/yegenim-evrim-alatas-yattigin-yerde-rahat-uyu-121385
Sayfa Başına Git