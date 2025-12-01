Evrensel’e silahlı saldırı: Tabelaya 7 kurşun sıkan saldırgan 106 günde serbest kaldı

Evrensel’in İzmir temsilciliğine 13 Ağustos’ta gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iki kişinin yargılandığı dava bugün İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemeden saldırıyı düzenleyen ve tutuklu yargılanan İsa Can Biler hakkında tahliye kararı çıktı.

Evrensel’in avukatı Avukat Barış İpek, “Dosyada gelen giden bir şey yok. Eksik hususları birinci celse bildirdik, ek iddia için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan dosya açılmış ama henüz onun akıbetini görmedik. Eksikliklerin henüz giderilmediğini görüyoruz” dedi. Eksikliklerin giderilmesini ve Biler’in tutukluk hâlinin devamını talep etti.

Avukat Devrim Avcı da saldırı silahının henüz bulunamadığını belirterek Biler’in tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşma savcısı müşteki avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıkladı. 'Delil karatma durumunun olmadığını savunan' savcılık Biler'in tahliyesini talep etti.

Evrensel’in İzmir temsilcisi Özer Akdemir mütalaaya karşı aldığı sözde "Bu saldırının arkasındakilerin açıklanmasını istiyoruz. İsa Can Biler tetikçidir. Bu aşamada tüm deliller toparlanmamıştır. Bizim şikayetimiz devam ediyor" diye konuştu.

Sanıktan 'suç kaydı' savunması

İsa Can Biler ise, "Tetikçi olduğum söyleniyor ama benim daha önceki dosyalarıma bakılsın. Tetikçi olsam bu işi Halil Yapıcı'yla yapmazdım. Kendimi saklardım. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da delillerin toplandığını öne sürerek, "Sanığın delil karartacak durumu olmadığını için mütalaaya katılıyoruz. Zararı dijital bankacılık üzerinden karşıladık. O yüzden suç ve ceza durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme adli kontrolle tahliye etti

Beyanların ardından ara kararını açıklayan İsa Can Biler'i yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti.

Kararda, "Sanık İsa Can Biler’in işlediği suçun alt ve üst sınırı gözetilerek, dosyanın ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olması ve yattığı süre göz önünde bulundurularak, yurt dışı çıkış yasağı işe tahliyesine..." dedi.

Davada bir sonraki duruşma 5 Mart saat 11.00'de görülecek.

Böylelikle Biler, 106 günde serbest kalmış oldu.

Ne olmuştu? Evrensel’in Alsancak’taki İzmir bürosuna 13 Ağustos’ta gece 01.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Kurşunları toplayan polis, gazeteye haber ve bilgi vermedi. Saldırganın İsa Can Biler olduğu tespit edildi. Polis gazetenin tabelasından 7 kurşun çıkardı. Biler’i Halil Yapıcı isimli bir kişi tarafından büro önüne getirildiği anlaşıldı. Biler tutuklandı, Yapıcı ise tutuksuz yargılanmaya başladı. İlk duruşma da 3 Kasım’da görüldü. Mahkeme soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Evrensel avukatları, dosyadaki tek saldırı görüntüsünün çevredeki bir esnafa ait olduğunu, kolluğun MOBESE kaydı toplamadığını, Biler’in silah ve telefonu Bayraklı–Konak güzergahında araçtan attığını söylemesine rağmen bu yolda MOBESE incelemesi yapmadığını ve ayrıca Biler’in saldırı öncesi telefonunu kullanmasına rağmen HTS kayıtlarının olaydan yarım saat önce kesildiğini söylüyor.

(HA)