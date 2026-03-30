HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 09:47 30 Mart 2026 09:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 09:51 30 Mart 2026 09:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı

Savcılık, soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğünü ve ilerleyen süreçte kamuoyunu yeniden bilgilendireceğini kaydetti.

BİA Haber Merkezi

Çok katlı modern bir belediye binası, “Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi” yazısıyla görülüyor. Çevresinde ağaçlar, park alanı ve park etmiş araçlar bulunuyor.
Fotoğraf: Etimesgut Belediyesi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik “zimmet” soruşturması kapsamında aralarında belediye iştirak şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., müdürlük mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş’de kasa sorumlusu olarak çalışan H.B. hakkında işlem yapıldı.

Savcılık, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramalar sırasında bazı materyallere de el koydu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sayıştay’ın Etimesgut Belediyesi’nde 2025 yılı hesapları ve işlemleri üzerinde yaptığı olağan denetimlerde, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde usulsüzlük tespit ettiği belirtildi.

Başsavcılık, bu raporlar üzerine zimmet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden aldığı arama kararları doğrultusunda operasyon düzenledi.

Savcılık, soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğünü ve ilerleyen süreçte kamuoyunu yeniden bilgilendireceğini kaydetti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Etimesgut Belediyesi CHP'li belediyelere operasyon Etimkent A.Ş. Genel Müdürü
ilgili haberler
CHP GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'DE
Özel: CHP’yi burada toplantı yapmaya mecbur bırakan AK Parti’nin kara düzenine yazıklar olsun
10 Mart 2026
/haber/ozel-chpyi-burada-toplanti-yapmaya-mecbur-birakan-ak-partinin-kara-duzenine-yaziklar-olsun-317576
CHP’den “iddianame yazılsın” eylemi
28 Şubat 2026
/haber/chpden-iddianame-yazilsin-eylemi-317196
"CHP'nin kurultay davası İBB davası ile birleştirilsin" talebine ret
24 Şubat 2026
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ibb-davasi-ile-birlestirilsin-talebine-ret-317044
Özgür Özel'in de aralarında olduğu CHP'li vekiller hakkında yeni fezleke
24 Şubat 2026
/haber/ozgur-ozel-in-de-aralarinda-oldugu-chp-li-vekiller-hakkinda-yeni-fezleke-317023
