Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik “zimmet” soruşturması kapsamında aralarında belediye iştirak şirketi yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., müdürlük mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş’de kasa sorumlusu olarak çalışan H.B. hakkında işlem yapıldı.

Savcılık, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramalar sırasında bazı materyallere de el koydu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sayıştay’ın Etimesgut Belediyesi’nde 2025 yılı hesapları ve işlemleri üzerinde yaptığı olağan denetimlerde, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde usulsüzlük tespit ettiği belirtildi.

Başsavcılık, bu raporlar üzerine zimmet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nden aldığı arama kararları doğrultusunda operasyon düzenledi.

Savcılık, soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürdüğünü ve ilerleyen süreçte kamuoyunu yeniden bilgilendireceğini kaydetti.

