Etimesgut operasyonunda Beşikçioğlu dahil 55 kişi adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınan isimler Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Kişilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temini iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında da 30 Temmuz’da belediyeye operasyon düzenlemişti. Beşikçioğlu'nun aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden sonra en az 42 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. 2 Ağustos 2026 itibariyle en az 29 belediye başkanı tutuklu.

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(HA)