ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 12:24 2 Ağustos 2026 12:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 12:31 2 Ağustos 2026 12:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Etimesgut operasyonunda Beşikçioğlu dahil 55 kişi adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Etimesgut operasyonunda Beşikçioğlu dahil 55 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: Betül Abalı / AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınan isimler Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Kişilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesine bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temini iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında da 30 Temmuz’da belediyeye operasyon düzenlemişti. Beşikçioğlu'nun aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden sonra en az 42 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. 2 Ağustos 2026 itibariyle en az 29 belediye başkanı tutuklu.

Erdoğan: Yasal düzenlemeyle süreç ivme kazanacak
Erdoğan: Yasal düzenlemeyle süreç ivme kazanacak
1 Ağustos 2026
Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı
BEŞİKÇİOĞLU: SİYASİ BİR OPERASYON DEĞİL
Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı
30 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Etimesgut Belediyesi erdal beşikçioğlu
ilgili haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı
30 Temmuz 2026
/haber/etimesgut-belediyesi-ne-operasyon-besikcioglu-dahil-52-kisi-gozaltina-alindi-322038
BEŞİKÇİOĞLU: SİYASİ BİR OPERASYON DEĞİL
Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı
30 Mart 2026
/haber/etimesgutta-zimmet-iddiasi-belediye-yoneticileri-gozaltina-alindi-318151
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı
30 Temmuz 2026
/haber/etimesgut-belediyesi-ne-operasyon-besikcioglu-dahil-52-kisi-gozaltina-alindi-322038
BEŞİKÇİOĞLU: SİYASİ BİR OPERASYON DEĞİL
Etimesgut’ta zimmet iddiası: Belediye yöneticileri gözaltına alındı
30 Mart 2026
/haber/etimesgutta-zimmet-iddiasi-belediye-yoneticileri-gozaltina-alindi-318151
Sayfa Başına Git