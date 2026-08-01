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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 17:41 1 Ağustos 2026 17:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 17:45 1 Ağustos 2026 17:45
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Erdoğan: Yasal düzenlemeyle süreç ivme kazanacak

14 Ağustos'ta AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarına işaret eden Erdoğan, partisinin devrimci bir parti olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan: Yasal düzenlemeyle süreç ivme kazanacak
Fotoğraf: AA
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin "İl Danışma Meclisi" toplantısında gündeme dair konuştu.

Konuşmasında hem toplumsal barışa dair yürütülen yeni döneme hem de muhalefetin tutumuna değinen Erdoğan, meclise gelecek yasal düzenlemelerle demokratik toplum ve barış sürecinin hız kazanacağını vurguladı.

14 Ağustos'ta AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarına işaret eden Erdoğan, partisinin devrimci bir parti olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız"

Toplumsal barışın sağlanması ve terör meselesinin çözümü için atılan adımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen sürecin tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak samimi ve yapıcı bir tutum sergilendiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. 40 yıldır enerjimizi tüketen bu meseleyi Cumhur İttifakı ve siyasi destekle çözeceğimize inanıyorum. Hazırlanan yasa teklifinin Meclis’e gelmesiyle sürecin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Tüm partilerin katkılarıyla bu meseleyi hal yoluna koymak zorundayız. Süreci sabote etmek veya istismar etmek isteyenlere fırsat vermeden menziline ulaştıracağız."

Muhalefete eleştiri

Partisinin 11 milyon 710 bin üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük siyasi yapısı olduğunu ifade eden Erdoğan, 14 Ağustos'ta AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı. Konuşmasında muhalefetin tutumunu eleştiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz ülkemizin itibarını yükseltme peşinde koşarken muhalefet Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Ne ekonomide ne de dış politikada millete faydası olacak bir öneri sunamıyorlar. Muhalefet partilerinin artık Türkiye'nin standartlarına çıkması gerekir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır ve ülke çıkarları doğrultusunda ortak zeminde buluşmak herkes için milli bir ödevdir."

Kiralık konut

İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve yapı stokunu güçlendirme çalışmalarına da temas eden Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Kentteki yapı stokunu güncellemenin bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için eylül ayında kuralar çekilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

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(EMK)

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İstanbul
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