Kınalıada’da Vartavar Bayramı kutlaması

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Vartavar'ı Agos Gazetesi'ne şu sözlerle anlatıyor:



“İsa Mesih'in insanlığının içinde gizlenmiş tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı 'Aylagerbutyun' (biçim değiştirme) ya da 'Baydzaragerbutyun'dur (tecelli). İkincisini yalnızca Ermeni Apostolik Kilisesi kullanır. Aslında bu bayramın iki anlamı var; biri İsa'da tanrılığın açılması, diğeri İsa'da insanlığın açılması.” (TY)