Kınalıada’da Vartavar Bayramı kutlaması
Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Vartavar Bayramı dün (7 Temmuz) Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kutlandı.
Kınalıada Kilisesi’ndeki ayin, Papaz Harutyun Damadyan tarafından yönetildi.
İsa'nın insanlığının içinde gizlenmiş tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı "Aylagerbutyun" (biçim değiştirme) ya da "Baydzaragerbutyun" (tecelli).
Geleneksel pazar ayininden sonra Damadyan, çocukları ve cemaati kutsayarak bahçedeki törene geçti.
Ayinin ardından güvercinler uçuruldu.
Bayram ritüeli gereği, çocuklar başta olmak üzere insanlar birbirini suyla ıslattı.
Cemaat, geleneksel Ermeni müzikleri eşliğinde dans ettikten sonra kutlamalar sona erdi.
Ermenicede “gül” anlamına gelen "vart" ile parıltı anlamına gelen "var" sözcüklerinden oluşan Vartavar, "Su Bayramı" olarak da kutlanıyor.
Vartavar'ın tarihi Nuh Tufanı'na dayanıyor ve yaklaşık beş bin yıldır kutlanıyor.
Bayram kutlamalarında insanların birbirlerini ıslatmasının nedeni, Nuh Tufanı'ndan sonra yağan bereket yağmuruyla hayatın yeniden başlaması.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Vartavar'ı Agos Gazetesi'ne şu sözlerle anlatıyor:
“İsa Mesih'in insanlığının içinde gizlenmiş tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı 'Aylagerbutyun' (biçim değiştirme) ya da 'Baydzaragerbutyun'dur (tecelli). İkincisini yalnızca Ermeni Apostolik Kilisesi kullanır. Aslında bu bayramın iki anlamı var; biri İsa'da tanrılığın açılması, diğeri İsa'da insanlığın açılması.” (TY)