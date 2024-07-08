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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 09:51
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Kınalıada’da Vartavar Bayramı kutlaması

Halk arasında “Su Bayramı” olarak da bilinen Vartavar, Ermenilerin beş önemli dini gününden biri. Temmuz ayında kutlanan bayram, arınmayı ve yeni başlangıçları simgeliyor.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Kınalıada’da Vartavar Bayramı kutlaması
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Papazı Harutyun Damadyan

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Vartavar Bayramı dün (7 Temmuz) Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kutlandı.

Görseli Büyüt

Kınalıada Kilisesi’ndeki ayin, Papaz Harutyun Damadyan tarafından yönetildi.

Görseli Büyüt

İsa'nın insanlığının içinde gizlenmiş tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı "Aylagerbutyun" (biçim değiştirme) ya da "Baydzaragerbutyun" (tecelli).

Görseli Büyüt

Geleneksel pazar ayininden sonra Damadyan, çocukları ve cemaati kutsayarak bahçedeki törene geçti.

Görseli Büyüt

Ayinin ardından güvercinler uçuruldu. 

Görseli Büyüt

Bayram ritüeli gereği, çocuklar başta olmak üzere insanlar birbirini suyla ıslattı. 

Görseli Büyüt

Cemaat, geleneksel Ermeni müzikleri eşliğinde dans ettikten sonra kutlamalar sona erdi.

Görseli Büyüt

Ermenicede “gül” anlamına gelen "vart" ile parıltı anlamına gelen "var" sözcüklerinden oluşan Vartavar, "Su Bayramı" olarak da kutlanıyor.

Görseli Büyüt

Vartavar'ın tarihi Nuh Tufanı'na dayanıyor ve yaklaşık beş bin yıldır kutlanıyor.

Görseli Büyüt

Bayram kutlamalarında insanların birbirlerini ıslatmasının nedeni, Nuh Tufanı'ndan sonra yağan bereket yağmuruyla hayatın yeniden başlaması.

Görseli Büyüt

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Vartavar'ı Agos Gazetesi'ne şu sözlerle anlatıyor:

İsa Mesih'in insanlığının içinde gizlenmiş tanrısallığın ortaya çıkmasını temsil eden bu yortunun resmi adı 'Aylagerbutyun' (biçim değiştirme) ya da 'Baydzaragerbutyun'dur (tecelli). İkincisini yalnızca Ermeni Apostolik Kilisesi kullanır. Aslında bu bayramın iki anlamı var; biri İsa'da tanrılığın açılması, diğeri İsa'da insanlığın açılması.” (TY)

vartavar bayramı vartavar yortusu Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi kınalıada istanbullu ermeniler Harutyun Damadyan
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16 Temmuz 2023
/haber/ermeni-halkinin-vartavar-yortusu-kutlu-olsun-281583
Vartavar Bayramı kutlu olsun
19 Temmuz 2020
/haber/vartavar-bayrami-kutlu-olsun-227676
Vartavar Yortusu Bugün Kutlanıyor
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