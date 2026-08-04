İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı

*Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, 3 Ağustos akşamı X platformu tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı.

*Yaklaşık 230 bin takipçisi bulunan hesap, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle engellenirken, diğer ülkelerden görüntülenmeye devam ediyor. Hesap daha önce 16 Temmuz'da erişime engellenmiş ve ardından adı CAOIletisim11 olarak değiştirilmişti.

*İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları son bir yıl içinde birden fazla kez erişim engeliyle karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait X hesapları daha önce dört ayrı kararla erişime kapatılmıştı.