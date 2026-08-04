İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı
*Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, 3 Ağustos akşamı X platformu tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı.
*Yaklaşık 230 bin takipçisi bulunan hesap, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle engellenirken, diğer ülkelerden görüntülenmeye devam ediyor. Hesap daha önce 16 Temmuz'da erişime engellenmiş ve ardından adı CAOIletisim11 olarak değiştirilmişti.
*İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları son bir yıl içinde birden fazla kez erişim engeliyle karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait X hesapları daha önce dört ayrı kararla erişime kapatılmıştı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına paylaşımların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) X hesabı, daha önce alınan erişim engeli kararının platform tarafından uygulanmasıyla Türkiye'de görünmez kılındı.
Yaklaşık 230 bin takipçisi bulunan hesap, yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için erişime kapatılırken, diğer ülkelerden görüntülenmeye devam ediyor.
Hesaba yönelik erişim engeli, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda 3 Ağustos akşamı uygulamaya konuldu. X platformu da söz konusu kararı hayata geçirerek hesabı Türkiye'den görünmez hale getirdi.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin yürüttüğü Engelli Web, şu paylaşımı yaptı:
“Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı 16 Temmuz 2026’da erişime engellenmişti. Erişim engelinin ardından hesabın adı CAOIletisim11 olarak değiştirildi ve X platformu 226 bin takipçili hesabı 3 Ağustos 2026’da Türkiye’den görünmez kıldı."
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı 16 Temmuz 2026'da erişime engellenmişti.— EngelliWeb (@engelliweb) August 3, 2026
Erişim engelinin ardından hesabın adı CAOIletisim11 olarak değiştirildi ve X platformu 226 bin takipçili hesabı 3 Ağustos 2026'da Türkiye'den görünmez kıldı.https://t.co/fAHh2Wf5RQ https://t.co/BVx6q8ldm1 pic.twitter.com/njbs7aunvj
İmamoğlu'na ait sosyal medya hesapları son bir yıl içinde birden fazla kez erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde İmamoğlu'nun YouTube kanalı hakkında da erişim engeli kararı bulunuyor. Ancak kanal, şu ana kadar Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirilmedi.
Daha önce de erişime engellenmişti
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait X hesapları (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle daha önce dört ayrı kararla erişime kapatılmıştı.
(EMK)