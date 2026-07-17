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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 07:35 17 Temmuz 2026 07:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 08:22 17 Temmuz 2026 08:22
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun 787 bin aboneli YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına erişim engeli getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi
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Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

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Engelli Web'in aktardığına göre, erişim engeli kararına rağmen 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.

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İmamoğlu'nun X hesabı kapatılmıştı

İmamoğlu, tutuklanmasının ardından 24 Nisan 2025'te 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti. Daha sonra açılan pek çok sosyal medya hesabı da aynı gerekçelerle erişime engellenmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu sosyal medya erişime engelleme
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