İmamoğlu’na yeni YouTube ve X hesabına erişim engeli talebi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

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Engelli Web'in aktardığına göre, erişim engeli kararına rağmen 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.

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İmamoğlu'nun X hesabı kapatılmıştı

İmamoğlu, tutuklanmasının ardından 24 Nisan 2025'te 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti. Daha sonra açılan pek çok sosyal medya hesabı da aynı gerekçelerle erişime engellenmişti.

(FY)