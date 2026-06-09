ERG’den çocuklar için yeşil beceriler projesi

İklim krizinin etkileri her yıl artarken, krizden en az sorumlu olan çocuklar uzun vadede en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacak gruplar arasında yer alıyor.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Northampton Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi ortaklığı ve British Council desteğiyle “Eko-Yaratıcı Pedagojiler: Öğretmenlerle Yeşil Beceriler ve Dayanıklılık Projesi”ni hayata geçirdi.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”

Yeşil beceriler erken yaşlarda nasıl desteklenir?

Projede, çocukların iklim krizine karşı erken yaşlardan itibaren bilgi, beceri ve dayanıklılık geliştirmesini amaçlayan politika önerileri ve öğretmenler için sınıf içi kaynak hazırlandı. Proje kapsamında, yeşil becerilerin erken yaşlardan itibaren nasıl desteklenebileceğine ilişkin bir politika notu ile öğretmenler için “Eko-Yaratıcı Pedagojiler: Yeşil Beceriler için Öğretmen El Kitabı” hayata geçirildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre 2025 yılı, sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,44°C sıcaklık artışıyla kayıtlardaki en sıcak yıllar arasında yer aldı. Türkiye’de ise 2024, 15,6°C ortalama sıcaklıkla 1971’den bu yana ölçülen en sıcak yıl oldu, aynı yıl bin 257 aşırı hava olayı kaydedildi.

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Yeşil beceriler yaşam becerisi olarak ele alınıyor

ERG Kıdemli Politika Analisti Özgenur Korlu tarafından kaleme alınan politika notunda, yeşil becerilerin yalnızca geleceğin mesleklerine dönük teknik yeterlikler olarak görülemeyeceği vurgulanıyor.

Notta, okulöncesi ve ilkokul döneminin bu alandaki en kritik dönemlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Çocuklukta doğayla kurulan bağın, yetişkinlikte çevre yararına davranışların önemli belirleyicilerinden biri olduğu belirtiliyor.

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Öğretmenler için sekiz modüllü kaynak

Proje kapsamında sekiz öğretmenin katkısıyla hazırlanan el kitabı, okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik sekiz modülden oluşuyor.

Kitapta çevre eğitimi, deneyimsel öğrenme, doğa temelli öğrenme, oyun temelli öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımları bir araya getiriliyor.

Etkinlikler, çocukların doğayla ilişki kurmasını, iklim krizine dair duygularını ifade etmesini, sürdürülebilirlik üzerine düşünmesini ve çözüm üretmeye yönelik beceriler geliştirmesini amaçlıyor.

Eko-Yaratıcı Pedagojiler | Yeşil Beceriler için Politika Önerileri’lerine ulaşmak için buraya tıklayın.

Eko-Yaratıcı Pedagojiler: Yeşil Beceriler için Öğretmen El Kitabı’na ise bu formu doldurarak erişebilirsiniz.

(NÖ)