Eren Keskin ve Gülistan Yarkın’a TCK 301’den ceza talebi

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyesi Güllistan Yarkın hakkında 2021 yılındaki Ermeni Soykırımı anması nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, TCK 301’den (Türk milletini ve devletini aşağılama) yargılanan Keskin, Yarkın ve avukat Özcan Kılıç hazır bulundu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Cumartesi Anneleri/İnsanları, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ile şube yöneticileri de Keskin ve Yarkın’a destek için duruşmayı takip etti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Keskin ve Yarkın’ın cezalandırılmalarını istedi.

Diyarbakır Barosu'na Ermeni Soykırımı davasından beraat

"Düşüncelerim hesap vermeyi kabul etmiyorum"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan Keskin, şöyle konuştu: “İddianame de mütalaa da uluslararası hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. 1915’te yaşanan olayların soykırım olduğunu söylüyoruz. Bu çağda düşüncem için kimseye hesap vermeyi kabul etmiyorum. Uluslararası hukuka göre böyle bir ceza verilmez ortada suç yok."

Yarkın da, “1915’te yaşananların İttihat Terakki tarafından gerçekleştirilen soykırım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Keskin ve Yarkın’ın avukatı Özcan Kılıç, müvekkillerinin TCK 301’den yargılandığını ancak açıklamada yer alan muhatabın İttihat ve Terakki Partisi olduğunu söyledi.

“1915’te Türkiye Cumhuriyeti yoktu, Cumhuriyet 1923’te ilan edildi. Bunların göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz” diyen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Süre talebini kabul eden mahkeme, davayı 2 Mayıs saat 12:00’a erteledi.

Öztürk Türkdoğan “TCK 301”den yargılanıyor

TCK 301 Nedir?

Bir dönemlerin oldukça tartışma yaratan kanun maddesi TCK 301 (1) "Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamayı" kapsıyor. Kanun, bu suçu işleyen kişinin altı aydan üç yıla kadar hapisle cezası ile cezalandırılmasını söylüyor.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Eren Keskin 301den Hapis Yatacak

Keskin ve Dink 301'den mahkûm edilmişti

TCK 301'den birçok gazeteci yazar yargılandı. Yargılananlar arasında İsmail Beşikçi, Aydın Engin, Ragıp Zarakolu gibi isimler yer aldı.

2007 yılında Ogün Samast tarafından öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Ermeni Soykırımına ilişkin yazıları nedeniyle 301'den altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dink'in öldürülmesinin ardından 301 oldukça tartışılmış, kaldırılması için kampanyalar düzenlenmişti.

Dink gibi 301'den ceza alan bir diğer isim de İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Eren Keskin idi. Keskin gözaltında yaşanan cinsel şiddete ilişkin açıklamaları nedeniyle 2006 yılında 301'den 10 ay hapse mahkûm edilmişti.

(RT)