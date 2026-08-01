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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 17:31 1 Ağustos 2026 17:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 17:49 1 Ağustos 2026 17:49
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP'den istife eden üç belediye başkanı AKP’li oldu

Siyasette bir süredir konuşulan iddiaların ardından gerçekleşen katılım sonrası, üç isim AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde parti yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den istife eden üç belediye başkanı AKP’li oldu
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AKP'ye geçti. 

Siyasette bir süredir konuşulan iddiaların ardından gerçekleşen katılım sonrası, üç isim AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde parti yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rozetler Erdoğan’dan

Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı sırasında bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. 

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamayla CHP'den ayrıldığını duyurmuştu. Terzi, istifa gerekçesini şu sözlerle ifade etmişti:

"Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Sacit Terzi, geçen yıl CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, CHP'li meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla başkanvekilliği görevine getirilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Orhan Çerkez Sacit Terzi Eren Ali Bingöl chp'li belediye başkanları
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