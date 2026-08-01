CHP'den istife eden üç belediye başkanı AKP’li oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AKP'ye geçti.

Siyasette bir süredir konuşulan iddiaların ardından gerçekleşen katılım sonrası, üç isim AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde parti yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rozetler Erdoğan’dan

Yeni katılan isimlerin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı sırasında bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamayla CHP'den ayrıldığını duyurmuştu. Terzi, istifa gerekçesini şu sözlerle ifade etmişti:

"Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Sacit Terzi, geçen yıl CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, CHP'li meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla başkanvekilliği görevine getirilmişti.

(EMK)