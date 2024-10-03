ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 20:39
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 21:39
2 dk Okuma

Erdoğan "İsrail bize saldıracak" iddiasını MGK gündemine koymadı

MGK Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplandı. Yayımlanan bildiride rutin güvenlik çalışmaları dışındaki önlemlerden söz edilmedi. Erdoğan'ın "İsrail'in oluşturduğu güvenlik tehdidinin boyutlarının her geçen gün arttığı" yolundaki iddialarına yer verilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erdoğan "İsrail bize saldıracak" iddiasını MGK gündemine koymadı
Erdoğan Başkanlığında 3 Ekim'de bir araya gelen MGK toplantısından/AA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), "2024 Ekim Ayı Toplantısı"nı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar beş maddelik bir bildiriyle açıklandı. 

Toplantıda, her olağan toplantıda mutad olduğu şekilde "[...] terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunul[duğu]" duyuruldu.

"Suriye topraklarında [...] millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldu bitti girişimine müsaade edilmeyeceği" vurgulandı.

"Irak ile [...] terör örgütleriyle mücadelede iş birliğimizi ilerletme konusundaki kararlılk teyit edil[di]."

"Filistin halkının [...] maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması" doğrultusunda Türkiye'nin çabalarının yanı sıra "uluslararası gayretlerin de artırılması gerektiği" açıklandı.

Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırılara somut olarak atıfta bulunulmadan "İsrail’in çatışmaları Orta Doğu’ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların  engellenmesi hususunda" BM Güvenlik Konseyi ve sorumlu aktörlere "harekete geçme çağrısında" bulunuldu.

BM Genel Sekreteri António Guterres'e destek açıklandı.

Yunanistan dolaylı ifadelerle Akdeniz ve Ege'de "aklıselimle hareket etmeye" davet edildi.

"İsrail tehdidi" bildiride yer almadı

Erdoğan TBMM'de yeni yasama yılının açılış konuşmasında İsrail'i Türkiye için bir milli güvenik tehdidi olarak tanımlamış ve şunları söylemişti:

İsrail'in "vatan topraklarımıza göz diktiği" iddiası

"Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır.

Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin, gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur.

Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır.

Ancak yayımlanan bildiriden Erdoğan'ın TBMM'den ilan ettiği "İsrail tehdidi"yle ilgili görüşlerini yasa gereğince "Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenen" MGK gündemine getirmediği ve "Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması" için "7 Ekim'den beri yaşanan her gelişmeyle boyutunu biraz daha artırmakta olan bu tehdidin" MGK'de ele alınmadığı anlaşıldı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
milli güvenlik kurulu tehdit algısı İsrail Filistin
ilgili haberler
TBMM AÇILIŞINDA KARIŞIK MESAJLAR
Erdoğan: "İsrail Türkiye'ye saldıracak", Bahçeli: "Dünyada barış isterken, ülkemizde de barışı sağlamak lazım"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-turkiye-ye-saldiracak-bahceli-dunyada-baris-isterken-ulkemizde-de-barisi-saglamak-lazim-300297
Erdoğan: İsrail'le artık ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
26 Nisan 2024
/haber/erdogan-israil-le-artik-iliskilerimizi-kestik-kesiyoruz-294710
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TBMM AÇILIŞINDA KARIŞIK MESAJLAR
Erdoğan: "İsrail Türkiye'ye saldıracak", Bahçeli: "Dünyada barış isterken, ülkemizde de barışı sağlamak lazım"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-turkiye-ye-saldiracak-bahceli-dunyada-baris-isterken-ulkemizde-de-barisi-saglamak-lazim-300297
Erdoğan: İsrail'le artık ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz
26 Nisan 2024
/haber/erdogan-israil-le-artik-iliskilerimizi-kestik-kesiyoruz-294710
Sayfa Başına Git