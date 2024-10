Erdoğan: "İsrail Türkiye'ye saldıracak", Bahçeli: "Dünyada barış isterken, ülkemizde de barışı sağlamak lazım"

Yasama çalışmalarına yarın başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) salı günü 28. dönem üçüncü yasama yılını törenle açtı.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla açılış konuşmasını yaptığı özel oturumda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar hazır bulundu.

Açılış oturumunun ardından parti başkanları ve milletvekilleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un düzenlediği resepsiyonda bir araya geldiler.

Oturum öncesinde Özgür Özel'in isteği üzerine meclis grup yönetimi CHP milletvekillerine Erdoğan'ı salona girdiğinde ayakta karşılamalarını öneren bir çağrı gönderdi.

Bu kararı içlerine sindiremeyen milletvekillerinin bir bölümü genel kurula gitmedi. Birkaç milletvekili salonda olmalarına karşın ayağa kalkmadı. Genel kuruldaki CHP'li vekillerin çoğunluğu Erdoğan'ı ayakta karşıladı ama alkışlamadı.

DEM Parti grubu, 2016'dan bu yana sürdürdüğü tutumu korudu: Erdoğan'ı ayakta karşılamadı ve alkışlamadı.

Genel kurulda bulunan İYİ Parti milletvekilleri de Erdoğan'ı ayakta karşılamadı.

Özel oturum sona erdikten sonra genel kuruldan ayrıldığı sırada habercilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinin Erdoğan'ı ayakta karşılamaları kararını "Makama saygı" ile açıkladı.

Özel, "Makama saygıda bir eksik yapmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nın yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak ayakta yaptık." dedi.



"Konuşması bir parti genel başkanı konuşması sınırları içindeydi, rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte... O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kuruluna girişi sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile el skıştı. Bu tutumuna ilişkin soruları da "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" diyerek yanıtladı.

Gazetecilerin toplantı öncesinde Özgür Özel'e yönelik tehdide varan ifadelerini tokalaşmayla nasıl bağdaştırdığına ilişkin sorularını da Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir" diyerek yanıtladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a başsağlığı dilediğini de doğruladı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise X hesabından, adını anmadan Özgür Özel'i eleştirerek Erdoğan'ın ayakta karşılanmasını onaylamadığını açıkladı: "Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!" dedi.

Özel'in çağrısına ayak uydurmayan vekillerin "[...] yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Parti[lerini] gururlandır[dıklarını]" söyleyen Kılıçdaroğlu, bu vekilleri "saygıyla selamladı."

mak ve devlete sahip çıkmak vardır! Devlet tehlikede ise, kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir. Her mikrofon gördüğünde Partimize ve muhalefete hakaret eden Zat anlamalıdır ki, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini…

AKP, MHP ve CHP milletvekillerince ayakta karşılanan Erdoğan yeni yasama yılı açılış konuşmasının büyük bölümünü "Yeni Anayasa" arayışına ve İsrail'in saldırganlığına ayırdı.



İktidarın mevcut Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımazlıktan gelen tavrı dolayısıyla AKP'nin "yeni Anayasa" çağrılarına itibar etmeyen muhalefet partilerini iknaya yönelik konuşmasında Erdoğan 1982 Anayasası'nın "miadının dolduğunu" ileri sürdü.

"Her düşünceyi ilgiyle dinleriz"

12 Eylül askerî darbesi sonrasında, silahların gölgesinde millî iradeye dayatılan mevcut Anayasa Meclisimize ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 1982'den beri yapılan irili ufaklı 20'den fazla değişiklik milletin mevcut Anayasa’dan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 82 Anayasası’nın miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin 21'inci yüzyılda büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasayla mümkündür. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım: AK PARTİ ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir.