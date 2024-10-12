Erdoğan: Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni süreç tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meselelerini terör dışı yöntemlerle çözme iradesinde olduğunu vurguladı. "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. İnşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.

Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Anayasa süreci

Erdoğan, yeni Anayasa çağrısının temelinde Türkiye’nin darbecilerin miras bıraktığı anayasal engelleri ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz. Yeni anayasa çağrımız da bunun içindir. Türkiye’nin ayağına darbecilerin taktığı prangaları söküp atmanın yolu kapsayıcı, adil, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapmaktan geçiyor” diye konuştu.

Gazeteciler ne sordu? Erdoğan ne dedi?

Bahçeli: AA’nın haberine göre, Bahçeli ile ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, "Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır" dedi.

Erkek şiddeti ve cezasızlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezasızlık algısına yönelik endişelere de değinerek, "Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adalete olan inancını zedeleme eğiliminde. İnsanımız rahat olsun, toplumun huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız" dedi.

İsrail soykırımı: İsrail'in saldırgan tavrına ilişkin sorular üzerine Erdoğan, "İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A’dan Z’ye İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor" dedi. Erdoğan, Siyonist İsrail'in işlediği suçları tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ve ülkemizde bu konuda büyük bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Suriye Türkiye ilişkileri: Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Suriye’deki iç savaşın başından beri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu dile getirdim. Türkiye’nin attığı her adım, bölgedeki gerilimi azaltmaya, çözüm arayışlarına zemin hazırlamaya yönelik oldu. Bugün de diplomatik kanalların etkin kullanımı çatışmanın tırmanmasını engelleyebilir" dedi.

Kabine değişikliği: Erdoğan, kabine değişikliği sorusuna ise "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız" cevabını verdi.

(EMK)