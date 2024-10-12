ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 15:42
3 dk Okuma

Erdoğan: Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız

Erdoğan, "Suriye’deki iç savaşın başından beri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu dile getirdim. Türkiye’nin attığı her adım, bölgedeki gerilimi azaltmaya, çözüm arayışlarına zemin hazırlamaya yönelik oldu. Bugün de diplomatik kanalların etkin kullanımı çatışmanın tırmanmasını engelleyebilir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uçakta bir grup gazeteciyle ya da danışmanlarıyla yaptığı bir toplantı sırasında çekilmiş gibi görünüyor. Erdoğan, masanın başında oturmuş, kırmızı bir dosya ve kalem önünde yer alıyor. Masanın üzerinde çiçeklerle süslenmiş bir düzenleme de dikkat çekiyor. Çoğunluğu takım elbise giymiş olan katılımcılar, ciddi bir şekilde toplantıya odaklanmışlar. Katılımcılar masanın her iki tarafında oturuyorlar ve birkaç kişi ise ayakta fotoğraf karesine dahil olmuş.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni süreç tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meselelerini terör dışı yöntemlerle çözme iradesinde olduğunu vurguladı. "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. İnşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz" dedi.

Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Anayasa süreci

Erdoğan, yeni Anayasa çağrısının temelinde Türkiye’nin darbecilerin miras bıraktığı anayasal engelleri ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz. Yeni anayasa çağrımız da bunun içindir. Türkiye’nin ayağına darbecilerin taktığı prangaları söküp atmanın yolu kapsayıcı, adil, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapmaktan geçiyor” diye konuştu.

Gazeteciler ne sordu? Erdoğan ne dedi?

Bahçeli: AA’nın haberine göre,  Bahçeli ile ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, "Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin siyasi yapısında uzlaşma ve diyalog çağrısının önemine burada bir vurgu yapıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır" dedi.

Erkek şiddeti ve cezasızlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezasızlık algısına yönelik endişelere de değinerek, "Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adalete olan inancını zedeleme eğiliminde. İnsanımız rahat olsun, toplumun huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız" dedi.

İsrail soykırımı: İsrail'in saldırgan tavrına ilişkin sorular üzerine Erdoğan, "İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A’dan Z’ye İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor" dedi. Erdoğan, Siyonist İsrail'in işlediği suçları tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ve ülkemizde bu konuda büyük bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Suriye Türkiye ilişkileri: Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Suriye’deki iç savaşın başından beri, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu dile getirdim. Türkiye’nin attığı her adım, bölgedeki gerilimi azaltmaya, çözüm arayışlarına zemin hazırlamaya yönelik oldu. Bugün de diplomatik kanalların etkin kullanımı çatışmanın tırmanmasını engelleyebilir" dedi.

Kabine değişikliği: Erdoğan, kabine değişikliği sorusuna ise "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız" cevabını verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erdoğan çözüm süreci dem parti Suriye türkiye suriye ilişkileri Recep Tayyip Erdoğan
ilgili haberler
DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını
10 Ekim 2024
/haber/dem-parti-igdir-il-binasina-polis-baskini-300575
Erdoğan, Kobanî Davasını hatırlattı: Hak ettikleri cezalara çarptırıldılar
9 Ekim 2024
/haber/erdogan-kobani-davasini-hatirlatti-hak-ettikleri-cezalara-carptirildilar-300566
Kurtalan Belediye Eş Başkanı ve DEM Parti yöneticilerine gözaltı
9 Ekim 2024
/haber/kurtalan-belediye-es-baskani-ve-dem-parti-yoneticilerine-gozalti-300547
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
Erdoğan "İsrail bize saldıracak" iddiasını MGK gündemine koymadı
3 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-bize-saldiracak-iddiasini-mgk-gundemine-koymadi-300379
TBMM AÇILIŞINDA KARIŞIK MESAJLAR
Erdoğan: "İsrail Türkiye'ye saldıracak", Bahçeli: "Dünyada barış isterken, ülkemizde de barışı sağlamak lazım"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-turkiye-ye-saldiracak-bahceli-dunyada-baris-isterken-ulkemizde-de-barisi-saglamak-lazim-300297
BEŞTEPE'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDAN POTPURİ
Erdoğan: "Yine açılışlar, toplantılar ve ziyaretlerle dolu bir üç haftayı geride bıraktık"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-yine-acilislar-toplantilar-ve-ziyaretlerle-dolu-bir-uc-haftayi-geride-biraktik-300255
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
26 Eylül 2024
/haber/erdogan-ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-ile-gorustu-300096
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını
10 Ekim 2024
/haber/dem-parti-igdir-il-binasina-polis-baskini-300575
Erdoğan, Kobanî Davasını hatırlattı: Hak ettikleri cezalara çarptırıldılar
9 Ekim 2024
/haber/erdogan-kobani-davasini-hatirlatti-hak-ettikleri-cezalara-carptirildilar-300566
Kurtalan Belediye Eş Başkanı ve DEM Parti yöneticilerine gözaltı
9 Ekim 2024
/haber/kurtalan-belediye-es-baskani-ve-dem-parti-yoneticilerine-gozalti-300547
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
Erdoğan "İsrail bize saldıracak" iddiasını MGK gündemine koymadı
3 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-bize-saldiracak-iddiasini-mgk-gundemine-koymadi-300379
TBMM AÇILIŞINDA KARIŞIK MESAJLAR
Erdoğan: "İsrail Türkiye'ye saldıracak", Bahçeli: "Dünyada barış isterken, ülkemizde de barışı sağlamak lazım"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-israil-turkiye-ye-saldiracak-bahceli-dunyada-baris-isterken-ulkemizde-de-barisi-saglamak-lazim-300297
BEŞTEPE'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDAN POTPURİ
Erdoğan: "Yine açılışlar, toplantılar ve ziyaretlerle dolu bir üç haftayı geride bıraktık"
1 Ekim 2024
/haber/erdogan-yine-acilislar-toplantilar-ve-ziyaretlerle-dolu-bir-uc-haftayi-geride-biraktik-300255
Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
26 Eylül 2024
/haber/erdogan-ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-ile-gorustu-300096
Sayfa Başına Git