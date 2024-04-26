Erdoğan: İsrail'le artık ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katıldı.

Gazze'de 203 gündür "soykırım" yaşandığını belirten Erdoğan, daha önce de söylediği, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz" sözlerini tekrar etti.

İsrail ile ticari ilişkilerin bitirileceğini söyleyen Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yerel seçim öncesi Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasıyla ilgili sözlerine değindi.

Erbakan'ı isim vermeden hedef alan Erdoğan, "Üç kuruşluk siyasi çıkar uğruna iftira attılar. Birileri, Filistin'e verdiğimiz desteği gölgelemeye çalıştı. Şimdi aynı çevrelerin Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hamas Filistin'in Kuva-yı Milliye'si"

"Hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı beklemesin. Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz. Bunu da her platformda dillendirmekten geri durmayacağız.

203 gündür Gazze'de devam eden soykırımı hiçbir şey haklı gösteremez. 7 Ekim'de yaşananları tasvip edebilirsiniz ya da etmezsiniz. Bu sizin bakış açınız. Ama bebekleri öldürmeyi, camileri, kiliseleri, okulları bilerek hedef almayı, Gazze'yi büyük bir kabristana dönüştürmeyi haklı çıkaramazsınız. Çocuğunun doğum gününü Gazzelileri öldürerek kutlayan bir anlayışın insanlıkla bağı kalmamış demektir. İsrail'le artık ilişkilerimizi ticaret başta olmak üzere kestik, kesiyoruz.

"Üç kuruşluk siyasi çıkar uğruna iftira attılar"

İsrail'in savunma sanayiinde kullanılacak şeylerin ihracını zaten daha önce durdurmuştur. 9 Nisan kararlarıyla bunu pekiştirdik. Ancak birileri Filistin'e verdiğimiz desteği gölgelemeye çalıştı. Hatta 'İsrail'e jet satışı yapıldı' iftirasını atacak kadar ileri gittiler. Sizin vicdanınız var mı? Tayyip Erdoğan ve arkadaşları böyle bir şey yapar mı?

Bu iftiralar yabancı basın tarafından köpürtülerek ülkemize karşı kullanıldı. Üç kuruşluk siyasi çıkar uğruna iftira attılar. Birileri, Filistin'e verdiğimiz desteği gölgelemeye çalıştı. Şimdi aynı çevrelerin Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar.

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye böyle bir şeye zaten izin vermez. Bir Müslüman olarak her şeyden önce yalan Allah'ın en çok nefret ettiği şeydir. Varsa elinizde belgeniz, çıkar ispat edersiniz. Ama bunu yapmıyorsanız müfterisiniz."