KADIN
YT: Yayın Tarihi: 16.03.2026 08:00 16 Mart 2026 08:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.03.2026 08:00 16 Mart 2026 08:00
Okuma Okuma:  2 dakika

ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-2

Emine: Biz buradayız ve bu mücadelenin öznesiyiz

Emine, 8 Mart alanında dayanışmanın gücünü hissettiğini ancak kamusal alanların hâlâ herkes için eşit ve erişilebilir olmadığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini de düşündüğünü söylüyor.

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Emine: Biz buradayız ve bu mücadelenin öznesiyiz

Engelli bir kadın olan Emine (adını değiştirdik), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alanlarda olmanın kendisi için hem eyleme katılmak hem de bir hak ve sorumluluk olduğunu söylüyor.

Hem gündelik yaşamda hem de kamusal alanda eşit ve erişilebilir bir hayat talep ettiğini belirten Emine, bu talebi feminist mücadele içinde dile getirdiğini ifade ediyor.

Engelli kadınların çoğu zaman hem patriyarkanın hem de sağlamcılığın kesişiminde görünmez kılındığını vurgulayan Emine, bu nedenle söz söylemenin ve görünür olmanın kendisi için büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

“8 Mart’a gitmemin nedeni çok basit: Çünkü o alan bizim de alanımız” diyen Emine, engelli kadınların çoğu zaman evlere, bakım ilişkilerine ve sessizliğe hapsedilmeye çalışıldığını söylüyor. Ancak buna karşı çıktıklarını belirterek şöyle devam ediyor:

“Oysa biz ne sessiziz ne de görünmez. 8 Mart’ta orada olmak, patriyarkaya da sağlamcılığa da açık bir itirazdır. ‘Biz buradayız ve bu mücadelenin öznesiyiz’ demenin en güçlü yollarından biri de o alanlarda yan yana durmaktır.”

"Engelli kadınları kapsayak alanlar oluşmalı"

Emine, 8 Mart alanında dayanışmanın gücünü hissettiğini ancak kamusal alanların hâlâ herkes için eşit ve erişilebilir olmadığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini de düşündüğünü söylüyor.

Feminist alanlar dahil olmak üzere pek çok kamusal mekânın engelli kadınlar için yeterince kapsayıcı olmadığını belirten Emine, engelli kadınların varlığının hâlâ kimi zaman “istisna” gibi görüldüğüne dikkat çekiyor.

Bu durumun değişmesi gerektiğini vurgulayan Emine’ye göre mesele engelli kadınların mevcut alanlara uyum sağlaması değil, alanların onları kapsayacak şekilde dönüşmesi.

“Gerçek feminist mücadele ancak bu dönüşümü hedeflediğinde güçlenir.”

Gelecek yıl için 8 Mart mesajı da net:

“Engelli kadınların sadece alanda görünür olduğu değil; sözünün, deneyiminin ve politikasının da hareketin merkezinde olduğu bir feminist mücadele istiyorum. Çünkü özgürlük bazı kadınlar için değil, tüm kadınlar için talep edildiğinde anlamlıdır. Engelli kadınlar olmadan feminist mücadele eksiktir. Bu eksikliği giderecek olan da dayanışmayı gerçekten kapsayıcı bir zeminde büyütmektir.”

Gül Çandır Saç: Sağlamcılık feminizmin de yüzleşmesi gereken bir ayrımcılık

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE engelli kadınların hakları engelli kadınların istihdamı
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-1
Gül Çandır Saç: Sağlamcılık feminizmin de yüzleşmesi gereken bir ayrımcılık
