ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 14:00 17 Şubat 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 14:41 17 Şubat 2026 14:41
Okuma Okuma:  6 dakika

LAZKİYE’DE ‘MAKYAJ YASAĞI’ KARARI

“Kadınların bakımlılığıyla değil, şehrin bakımsızlığıyla uğraşsınlar”

Suriyeli kadın memurlar, makyaj yasağını kişisel özgürlüklere müdahale olarak görerek karara tepki gösterirken, hukukçular da valilik kararının açık bir yasal dayanağı olmadığını vurguladı.

Abir Naeseh Bilgin

Abir Naeseh Bilgin

Abir Naeseh Bilgin

Görseli Büyüt
“Kadınların bakımlılığıyla değil, şehrin bakımsızlığıyla uğraşsınlar”
*Lazkiye'de bir kamu kurumunda çalışan kadın memurlar, 2025. (Fotoğraf: Lazkiye Valiliği/Instagram)

Suriye’de Lazkiye Valiliği, 26 Ocak’ta yayımladığı bir kararla kamu kurumlarında çalışan kadınlara makyaj yasağı getirdi. Karar, başta kadınlar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde yoğun tepkilere yol açtı. Hukukçular, ilgili düzenlemenin valiliğin yetki alanı dışında olduğunu savunurken, valiliğe şehrin acilen çözülmesi gereken diğer sorunlarına odaklanması çağrısında bulunanlar da oldu.

Karar, El-Kaide geçmişine sahip yeni iktidarın kişisel özgürlükleri hedef alan yeni bir hamlesi olarak da yorumlandı. Nitekim yakın zamanda Şam kırsalındaki El-Tel Belediye Meclisi de benzer bir adım atarak kadın giyim mağazalarında erkeklerin çalışmasını yasakladı. Belediye Meclisi, bu kararı “mahremiyet ve toplumsal değerlerin korunması” gerekçesiyle savundu.

Valiliğe göre 'yasaklama' değil, 'aşırılığı önleme'

Söz konusu genelgede idarelerden, kamu kurumları ve belediyelerde çalışan tüm kadın personele “resmî mesai saatleri boyunca kesinlikle makyaj yapmamalarının bildirilmesi” istendi. Ayrıca karara, “yasal sorumluluk doğuracağı” uyarısıyla uyulması çağrısında bulunuldu.

Genelge kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eleştirilerin ardından Lazkiye Valiliği 27 Ocak’ta bir açıklama yayımladı.

Valilik, açıklamasında “genelgenin herhangi bir kesimi kısıtlamayı ya da anayasal bildirinin koruduğu ve yasanın güvence altına aldığı kişisel özgürlüklere müdahale etmeyi amaçlamadığını” belirtti.

Açıklamada ayrıca “vurgunun yasaklamaya değil, kurumsal görünümün düzenlenmesine ve kozmetik ürünlerin aşırı kullanımından kaçınılmasına yönelik olduğu; bunun da kişisel özgürlük ile resmî çalışma ortamının gerekleri arasında bir denge sağlamayı hedeflediği” öne sürüldü.

Solda makyajı mesai saatlerinde tamamen yasaklayan valilik genelgesi; sağda ise kararın “yasak” değil, “aşırılığı önlemeye” dönük olduğunu savunan valilik açıklaması. (Kaynak: Sosyal medya ve Lazkiye Valiliği/Facebook

Valilik genelgesi, farklı dinî ve toplumsal aidiyetlerin bulunduğu ülkede kaygıları artıran bir dizi karar ve olayın ardından geldi. Bunlar arasında, Şam kırsalındaki El-Tel Belediye Meclisi’nin kadın giyim mağazalarında erkeklerin çalışmasını yasaklayan kararı da yer alıyor. Benzer şekilde Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz yaz plajlar ve halka açık yüzme havuzlarında kıyafet kurallarını düzenleyen talimatlar yayımladı. Ziyaretçilerden “daha mütevazı” kıyafetler giymeleri istendi.

Kadın memurlar, makyajı yasaklayan genelgenin kişisel özgürlüklere müdahale olduğunu savunuyor. Öte yandan, benzer yerel düzenlemelerle birlikte bunun daha geniş bir eğilimin işareti olup olmadığı tartışılıyor.

Genelgenin sahada nasıl uygulandığını ve yarattığı tepkiyi daha iyi anlamak için Lazkiye’deki farklı kurumlarda çalışan kadın memurlarla konuştuk.

Suriye’de kadınlara halk plajlarında ‘burkini’ zorunluluğu
Suriye’de kadınlara halk plajlarında ‘burkini’ zorunluluğu
11 Haziran 2025

“Yaptırım korkusuyla makyajı azalttık”

Lazkiye Tarım Müdürlüğü’nde çalışan Dr. Selma, normalde ‘aşırı makyaj’ yapmayı tercih etmediğini ancak söz konusu kararın kişisel alana müdahale olarak gördüğünü vurguluyor.

Selma, çalıştığı kurumda şimdilik resmî bir yaptırım uygulanmadığını, ancak kendisi dâhil birçok kadının olası yaptırımlara karşı tedbir alarak makyajını azaltmaya başladığını anlattı:

“Çevremde hiçbir kadın memur işine abartılı makyajla gitmiyor zaten. Ama düzenli ve bakımlı bir görünüm iş ortamında olumlu bir etki yaratır. Valilik kararı sonradan yumuşatmaya çalışsa da genelgedeki yasak ifadeleri çok netti ve yaptırım korkusu yarattı.”

“Ülke radikalleşme yolunda”

Selma’ya göre, bu tür kararlar radikal yaklaşımın bir parçası. Kadınların kamusal hayattaki varlığını ve özgürlüklerini kısıtlamak için bilinçli bir politika yürütüldüğünü belirten Selma, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce Lazkiye Limanı’nda memurdum. Konteynerlerin yüklerini denetleyen ekibin içindeydim. Yeni yönetim geldiğinde kadınların o alanda çalışmasını yasakladı. Sonra kurumdaki üst düzey kadın personelin hepsini erkeklerle değiştirdi. Üstelik bunu liyakate değil, sadakate bakarak yaptı. Kesinlikle tüm bu kararların birbirine bağlantılı olduğuna ve ülkeyi radikalleştirme yoluna soktuğuna inanıyorum.”

Şam’a dönen Rahaf anlatıyor: Kadınlar için geri dönüş daha zor
BİR YIL SONRA: SURİYELİ KADINLARIN GERÇEKLERİ – 3
Şam’a dönen Rahaf anlatıyor: Kadınlar için geri dönüş daha zor
11 Aralık 2025

“Önce şehrin bakımsızlığıyla uğraşsınlar”

Lazkiye Elektrik Müdürlüğü’nde çalışan Rezan da kararı kişisel özgürlüklere müdahale olarak yorumladı.

“Genelge zaten abartılı makyajı kısıtlayacağını söylemiyor. Makyajı tamamen yasakladığını açık şekilde belirtiyor” diyen Rezan, valiliğin önceliklerini eleştirdi:

“Şehrin altyapısında, yollarında ve diğer hizmetlerinde bu kadar eksiklik varken valiliğin bu tür konularla uğraşması çok saçma. Kadınların bakımlılığıyla uğraşacaklarına gitsinler şehrin bakımsızlığıyla uğraşsınlar. Şehrin her köşesinde biriken çöpleri toplasınlar.”

*Lazkiye kırsalındaki El-Kancara’ya bağlı El-Kusur Mahallesi girişinde toplanmadığı için biriken çöpler, 15 Ocak 2026. (Fotoğraf: Enab Baladi)

“Karar temkin ve korku yarattı”

Lazkiye’de öğretmenlik yapan Seher ise makyajın tamamen kişisel bir tercih olduğunu savunuyor.

“İlk metinde ‘tam yasak’ ifadesi yer aldı. Sonrasında yapılan açıklama yumuşatıcı olsa da kararın kendisi kadınlar arasında bir temkin ve korku yarattı” diyen Seher, birçok kadın memurun olası yaptırımlardan çekinerek makyajını azalttığını ya da tamamen bıraktığını aktardı.

Seher’e göre bu tür kararlar, “yönetimin vatandaşların sıkıntılarından ne kadar bihaber olduğunu ve radikal bir ajandaya hizmet ettiğini” gösteriyor:

“Memurlar çok zor şartlarda geçiniyor. İnsanlar kelimenin tam anlamıyla ekmeğin parasını bulamıyor. Hele ki çalışan kadınlar için tüm bu sorunlar ve baskı ortamında geçinmek çok daha zor. Yönetimin bu tür kısıtlamalara odaklanması hiç masum değil.”

Suriye’de liman işçileri ve öğretmenlerden protesto
Suriye’de liman işçileri ve öğretmenlerden protesto
3 Şubat 2026

“Karar, daha geniş bir eğilimin parçası”

Şam’da yaşayan Renim, Lazkiye’deki makyaj kısıtlama kararının ya da Şam’ın kırsalındaki kadın giyim mağazalarına ilişkin düzenlemelerin tekil uygulamalar olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyor.

Bu ve benzerin düzenlemelerin kamuoyunun tepkisini ölçmeye yönelik adımlar olduğunu belirten Renim, “Çok yakında daha kapsamlı alanlarda, daha geniş bölgelerde, belki de Şam’ın içinde uygulandığını görürsek hiç şaşırmayız” diyor.

Halep’ten Rağad da benzer bir endişeyi dile getirerek şöyle konuştu: “Halep’te yaşamama ve memur olmamama rağmen şimdiden makyaj yaparken kendimi kontrol ettiğimi fark ettim. Mümkün olduğunca makyajımın hafif olmasına dikkat etmeye başladım.”

Hak savunucuları ve hukukçular ne diyor?

İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, mevcut aşamada Suriye’de yürütme ve idareyi etkili biçimde denetleyen bağımsız bir yargısal mekanizma bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu durumun, geçiş sürecinde kadınları ‘en zayıf halka’ hâline getirerek kişisel özgürlükleri ve temel haklarını hedef alan bu tür karar ve uygulamalara daha açık bıraktığını ifade ediyorlar.

İnsan hakları ve uluslararası ceza hukuku alanlarında çalışan avukat Mutasım el-Kilani, bu tür yerel kararların tekil uygulamalar mı yoksa ortak bir politika doğrultusunda mı alındığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu tür kararlar genel olarak kişisel özgürlüklere kısıtlamalar getiriyor. Yerel kararların kapsadığı coğrafi sınırların ötesinde de etkiler yaratıyor. Bu kararların en büyük sorunu, anayasal ve hukuki meşruiyet eksikliğidir. Çünkü açık bir yasama dayanağı olmadan çıkarılıyor ve ülkedeki geçici anayasal bildirinin güvence altına aldığı temel haklara doğrudan müdahale ediyor.”

Mutasım el-Kilani’ye göre geçici anayasal bildiri, özgürlük ve insan onurunun yanı sıra ifade, seyahat ve özel hayat özgürlüklerini de açıkça güvence altına alıyor. Bu nedenle kamusal alanda kişisel görünümü sınırlayan her karar, söz konusu haklara doğrudan müdahale anlamına geliyor.

Suriye’de geçici anayasa bildirgesi: "İslam hukuku yasaların temel kaynağıdır"
Suriye’de geçici anayasa bildirgesi: "İslam hukuku yasaların temel kaynağıdır"
13 Mart 2025

El-Kilani, bildirinin idari kararların ancak yürürlükteki yasalar çerçevesinde çıkarılabileceğini de açıkça ifade ettiğini hatırlatıyor. Bu çerçevede idari makamların yeni kurallar koyma yetkisi bulunmadığını, yalnızca yasama organının çizdiği sınırlar içinde düzenleme yapabileceklerini vurguluyor.

Valilerin yetkilerinin de yasalar uyarınca düzenleyici ve yürütmeye ilişkin alanlarla sınırlı olduğunu söyleyen El-Kilani, valilik talimatlarının yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere veya anayasal çerçeveye aykırı olamayacağını belirterek şöyle dedi: “Kişisel özgürlükleri ilgilendiren ve açık, belirli bir yasal dayanağa dayanmayan her karar anayasa ile çelişiyor.”

Suriyeli Kadınlar Siyasi Hareketi’nin (SWMP) kurucusu avukat Dima Musa da valilik kararının ilk bakışta sıradan bir idari talimat gibi göründüğünü söylüyor. Ancak Musa’ya göre asıl sorun, kararın herhangi bir yasal dayanak ortaya konmadan “sorumluluk doğuracağı” uyarısıyla birlikte yayımlanması.

Konuya ilişkin Syria TV’ye konuşan Musa, bu tür adımların özgürlüklerin ne ölçüde sınırlandırılabileceğini test etmek için kullanıldığını vurguluyor. Musa’ya göre asıl risk ise bunun, daha geniş kapsamlı kısıtlamaların başlangıcı olabilmesi.

(ANB/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Lazkiye suriyeli kadınlar makyaj yasaklama kararı bireysel özgürlükler
Abir Naeseh Bilgin
Abir Naeseh Bilgin
tüm yazıları
Gazeteci. Mesleğe Suriye’de başladı, iç savaş nedeniyle 2012 yılında Türkiye’ye göç etti. Hatay'a yerleştikten sonra burada çalışmalarına devam etti. 2021’de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Lisans Programı’nı...

Gazeteci. Mesleğe Suriye’de başladı, iç savaş nedeniyle 2012 yılında Türkiye’ye göç etti. Hatay'a yerleştikten sonra burada çalışmalarına devam etti. 2021’de Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Lisans Programı’nı “Medya gerçekliği ve toplumsal gerçekçilik açısından Suriyeli sığınmacıların temsili: Yerel Hatay gazeteleri örneği” başlıklı teziyle tamamladı. 2006 yılında Şam Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 doğumlu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Türkiye, Kadın Güvenlik Endeksi’nde 106. sırada
Bugün 15:04
/haber/turkiye-kadin-guvenlik-endeksinde-106-sirada-316801
Suriye’de liman işçileri ve öğretmenlerden protesto
3 Şubat 2026
/haber/suriyede-liman-iscileri-ve-ogretmenlerden-protesto-316296
BİR YIL SONRA: SURİYELİ KADINLARIN GERÇEKLERİ – 3
Şam’a dönen Rahaf anlatıyor: Kadınlar için geri dönüş daha zor
11 Aralık 2025
/haber/sama-donen-rahaf-anlatiyor-kadinlar-icin-geri-donus-daha-zor-314404
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
/haber/abonabout-bir-kesime-gore-aleviler-kafir-kadinlari-mubah-312743
Suriye Halk Meclisi seçimleri: Kadın ve azınlık temsili zayıf kaldı
6 Ekim 2025
/haber/suriye-halk-meclisi-secimleri-kadin-ve-azinlik-temsili-zayif-kaldi-312298
Suriye’de kadınlara halk plajlarında ‘burkini’ zorunluluğu
11 Haziran 2025
/haber/suriyede-kadinlara-halk-plajlarinda-burkini-zorunlulugu-308297
Şam’da gece kulüplerine yönelik saldırılar
7 Mayıs 2025
/haber/samda-gece-kuluplerine-yonelik-saldirilar-307210
Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”
7 Şubat 2025
/haber/suriye-de-trans-kadina-siddet-sebbihalarin-yontemleri-304371
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Türkiye, Kadın Güvenlik Endeksi’nde 106. sırada
Bugün 15:04
/haber/turkiye-kadin-guvenlik-endeksinde-106-sirada-316801
Suriye’de liman işçileri ve öğretmenlerden protesto
3 Şubat 2026
/haber/suriyede-liman-iscileri-ve-ogretmenlerden-protesto-316296
BİR YIL SONRA: SURİYELİ KADINLARIN GERÇEKLERİ – 3
Şam’a dönen Rahaf anlatıyor: Kadınlar için geri dönüş daha zor
11 Aralık 2025
/haber/sama-donen-rahaf-anlatiyor-kadinlar-icin-geri-donus-daha-zor-314404
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
/haber/abonabout-bir-kesime-gore-aleviler-kafir-kadinlari-mubah-312743
Suriye Halk Meclisi seçimleri: Kadın ve azınlık temsili zayıf kaldı
6 Ekim 2025
/haber/suriye-halk-meclisi-secimleri-kadin-ve-azinlik-temsili-zayif-kaldi-312298
Suriye’de kadınlara halk plajlarında ‘burkini’ zorunluluğu
11 Haziran 2025
/haber/suriyede-kadinlara-halk-plajlarinda-burkini-zorunlulugu-308297
Şam’da gece kulüplerine yönelik saldırılar
7 Mayıs 2025
/haber/samda-gece-kuluplerine-yonelik-saldirilar-307210
Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”
7 Şubat 2025
/haber/suriye-de-trans-kadina-siddet-sebbihalarin-yontemleri-304371
diğer yazıları
KUZEY VE DOĞU SURİYE ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ’NDEN NESRÎN MÛSA REŞİK
“Anayasal güvence olmadan verilen hiçbir söz kalıcı değil”
30 Ocak 2026
“Anayasal güvence olmadan verilen hiçbir söz kalıcı değil”
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
Suriye’de mezhepçi saldırılar üniversitelere uzandı: Dürzi öğrenci okuldan atıldı
16 Ağustos 2025
Suriye’de mezhepçi saldırılar üniversitelere uzandı: Dürzi öğrenci okuldan atıldı
SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
9 Ağustos 2025
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
Sayfa Başına Git