İmamoğlu'na 'belgede sahtecilik' iddiasından siyasi yasak talebi

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 sene önce almaya hak kazandığı diplomasının iptal edilmesinin ardından savcılığın iddianamesi hazırlandı.

Diploma soruşturmasında iddianame "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçlaması ile hazırlandı. Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar

Bir siyasi yasak talebi daha

Savcılık 20 sayfalık 'sahte diploma' iddianamesinde İmamoğlu'na "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçunu yüklerken hakkında 'siyasi yasak' ve 8 yıl 9 aya kadar hapsini talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Adaylığının önünde birincil engel

CHP'nin İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmadan önce diplomasının sahte olduğuna dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu adliyeye davet edilmiş, adliyede ifade vermişti.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde birincil engel.

Üniversite savunma verdi

Söz konusu soruşturmaya ilişkin İstanbul Üniversitesi dün 500 sayfa savunma verdi. Böylece 22 Şubat'ta başlayan soruşturmada iddianame 133 gün sonra tamamlanmış oldu.

Ne olmuştu? İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı 35 yıllık diplomasına ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu savunmuştu. 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuştu. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 6 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile iptal edilen diploma için karşı dava açtıklarını bildirmiş, aynı gün İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti. Karara ilişkin tebligat ise 55 gün sonra iletildi.

(AB)