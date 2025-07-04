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HABER
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 13:43
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İmamoğlu'na 'belgede sahtecilik' iddiasından siyasi yasak talebi

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde birincil engel.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaparken görülüyor. Beyaz gömlek giymiş, gözlük takıyor ve sağ elini yukarı kaldırarak işaret parmağını havaya kaldırmış. Bu hareketi, konuşmasında önemli bir vurgu yaptığını ya da dikkat çekmek istediği bir noktayı ifade ediyor olabilir. Önünde iki mikrofon bulunuyor ve kürsünün ön kısmında “Ekrem” yazısının ilk harfleri seçilebiliyor. Arka planda mavi tonlarda bir ekran yer alıyor, ekranda metin olduğu belli olsa da okunaklı değil. Görsel genel olarak bir miting, basın açıklaması ya da kamuya açık bir konuşma etkinliğinde çekilmiş izlenimi veriyor.
Fotoğraf: İBB / Sosyal Medya

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 sene önce almaya hak kazandığı diplomasının iptal edilmesinin ardından savcılığın iddianamesi hazırlandı.

Diploma soruşturmasında iddianame "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçlaması ile hazırlandı. Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar
16 Haziran 2025

Bir siyasi yasak talebi daha

Savcılık 20 sayfalık 'sahte diploma' iddianamesinde İmamoğlu'na "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçunu yüklerken hakkında 'siyasi yasak' ve 8 yıl 9 aya kadar hapsini talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Adaylığının önünde birincil engel

CHP'nin İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmadan önce diplomasının sahte olduğuna dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu adliyeye davet edilmiş, adliyede ifade vermişti.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde birincil engel.

Üniversite savunma verdi

Söz konusu soruşturmaya ilişkin İstanbul Üniversitesi dün 500 sayfa savunma verdi. Böylece 22 Şubat'ta başlayan soruşturmada iddianame 133 gün sonra tamamlanmış oldu.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı 35 yıllık diplomasına ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu savunmuştu.

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuştu.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 6 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile iptal edilen diploma için karşı dava açtıklarını bildirmiş, aynı gün İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti.

Karara ilişkin tebligat ise 55 gün sonra iletildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
imamoğlu diploma siyasi yasak
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