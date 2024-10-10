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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 17:03
3 dk Okuma

Ekoloji örgütleri: Hem kömüre hem işten çıkarmaya karşıyız

Türkiyeli 27 ekoloji örgütü, Muğla Yatağan Termik Santrali’ndeki işten çıkarmalara dair yazılı bir açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ekoloji örgütleri: Hem kömüre hem işten çıkarmaya karşıyız
Fotoğraf: Canva

Türkiyeli ekoloji örgütleri, Muğla Yatağan Termik Santrali’ndeki işten çıkarmalara tepki göstererek "Kömürlü termik santrallerin kapanışı, işçiler için bir son değil, yeni bir başlangıç olmalıdır!" başlıklı bir açıklama yayımladı.

27 ekoloji örgütünün imzasıyla yayımlanan açıklamada, kömürlü santrallerin kapanmasının işçileri işsiz ve çaresiz bırakmaması gerektiği vurgulandı.

Yatağan Termik Santrali yönetimi, kömür tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle kapasite düşümüne gidileceği, santralin 3 ünitesinden 1’inin kapatılması yönünde karar alındığı ve bu nedenle 327 işçinin toplu olarak işten çıkarılacağını temmuz ayında işçilere bildirmişti. İşçiler, toplu olarak işten çıkarmaları kabul etmediklerini söylemelerine rağmen işveren 1 Ağustos itibarıyla 327 işçiyi işten çıkardı.

Açıklamada "Kömür sektörü emekçileri 40 yıl önce topraklarına el konularak santrallerde çalışmaya mecbur bırakıldı, şimdi de işsizliğe terk ediliyorlar" denilerek, adil bir geçiş süreciyle işçilerin yeni istihdam olanaklarına erişim sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

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“İklim krizi en çok emekçilerin sorunudur”

Ekoloji örgütlerinin açıklaması özetle şöyle:

“İklim krizi en çok emekçilerin sorunudur. Krizin çözümünde de tek gerçek güç, yine emekçilerdir. Tüm taraflar farkında olmalı ki, işçiler “kırk katır mı kırk satır mı” ikileminde değiller.

  1. İklim krizi, hükümetler ve sermayenin kol kola verip gezegene karşı açtığı savaşın bir sonucudur. Bundan da en çok işçi sınıfı etkileniyor. Geçim kaynaklarına, gıdaya, suya erişim, barınma, zorunlu göç, dayanılmaz çalışma koşulları iklim krizinin işçi sınıfı üzerinde bıraktığı yüktür.
  2. İklim krizinin yükü her zaman olduğu gibi yine emekçilerin sırtına bırakılmak isteniyor. Oysa kömürlü termik santrallerin kapanması, işçilerin işsiz, yoksul ve çaresiz kalması anlamına gelmemelidir. Kömürden çıkış süreci, işçilerin haklarını koruyarak ve onları geleceksiz bırakmadan adil bir şekilde planlanmalıdır.
  3. Kömüre karşıyız, tazminatlı / tazminatsız işten çıkarmaya da karşıyız.
  4. Sendikalar işçinin ve yerel halkın geleceğinden, sağlığından da sorumludur.
  5. İklim adaleti, emek adaletinden ayrı düşünülemez!

"Kömürün sonu, işçilerin sonu olmamalıdır. Birlikte mücadele ederek, hem iklim krizine karşı çözüm üretebilir, hem de geçişin adil olmasını, kömür santrallerinin kapatılmasının bedelini o santrallerde çalışan işçilerin tazminatları verilse bile işten çıkarılma ile ödememesini sağlayabiliriz.

"İklim krizinin etkilerini azaltmak ve gelecekteki nesillere üzerinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim krizine karşı en çok etkilenenler olarak hep birlikte mücadele etmek zorundayız.

Kırk katır mı kırk satır mı değil, eşit ve özgür bir dünya; hiçbir canlının sömürülmediği, hor görülmediği, gecelerinde aç yatmadığı bir dünya istiyoruz." (TY)

İmzacılar

Akdeniz Yeşilleri Derneği
Bergama Çevre Platformu
Burhaniye Çevre Platfomu
Bursa Su Kolektifi
Çeşme Yarımada Çevre Derneği
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Datça Demokrasi Platformu
Deştin Çevre Platformu
EGEÇEP Ege Çevre ve Kültür Platformu
Ekoloji Birliği
Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu
Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
İkizköy Çevre Komitesi
İklim Adaleti Koolisyonu
Karadeniz Ereğli Çevre Platformu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Marmaris Kent Politikaları Derneği
Muğla Çevre Platformu
Muğla Kadın Dayanışma ve Danısma Derneği
Muğla Su İnisiyatifi
Tarım Orkam-Sen İstanbul Şubesi
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Validebağ Direnişi
Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Ve Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER)
Yenifoça Forum
Yeşil Sol Parti İklim Krizi Çalışma Grubu

Haber Yeri
İstanbul
yatağan termik santrali termik santraller kömürden çıkış Türkiyeli ekoloji örgütleri ekoloji mücadeleleri emek mücadelesi
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18 Ocak 2023
/haber/mugla-termik-santrallarinin-yol-actigi-ekokirima-son-verilsin-272966
YATAĞAN TERMİK SANTRALİ
“Yatağan’daki akciğer kanseri oranları Türkiye ortalamasının üzerinde”
28 Haziran 2022
/haber/yatagan-daki-akciger-kanseri-oranlari-turkiye-ortalamasinin-uzerinde-263873
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy'ün hikayesi
12 Ağustos 2021
/yazi/yatagan-yenikoy-ve-kemerkoy-un-hikayesi-248610
TMMOB Yatağan Açıklaması: "Devlet İşçilerin Canını Önemsemiyor"
30 Temmuz 2018
/haber/tmmob-yatagan-aciklamasi-devlet-iscilerin-canini-onemsemiyor-199587
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