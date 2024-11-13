COP29 Bakan Kurum: Nükleer enerjinin payını yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, bugün Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı.
Kurum, COP29 toplantısının küresel çapta somut adımlar beklenen önemli bir iklim zirvesi olduğunu belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre son 50 yılda 11 binden fazla hava, iklim ve su kaynaklı afetin yaşandığını ve 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kayıp oluştuğunu vurguladı. Türkiye'nin bu sorunlara karşı pasif bir tutum içinde olmadığını belirten Bakan, "Türkiye, dünya için var gücüyle çalışmaktadır," dedi.
Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylığı
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kurum açıklamasına şöyle devam etti:
“Uzun Dönemli İklim Stratejimizin hazırlık sürecini, yaklaşık 2 yıl boyunca kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla yürüttük. Bu yılki emisyon miktarlarımıza baktığımızda, emisyon oranımızın yüzde 72'sinin enerji sektöründen, yüzde 13'ünün tarım, kalan yüzde 3'ünün ise atık sektöründen kaynaklandığını görüyoruz.
"Birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık yüzde 80'inini karbonsuz hale getireceğiz.
“Tecrübelerimizi aktarmak, her ülkenin tecrübesini de doğrudan kendilerinden almak için, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye en yüksek katkıyı sunmak için COP31 başkanlığını çok önemsiyoruz.”
“Türkiye’nin acil gündemi ‘kömürden kademeli çıkış’ kararı olmalı”
Fosil yakıtlardan çıkış
Kurum, ayrıca, Türkiye'nin zaman içerisinde de fosil yakıtlardan çıkmış olacağını, emisyon üretmeyen enerji tesisine yönelik adımlar atacağını dile getirdi. Ancak, Türkiye'nin kömürden çıkışa yönelik doğrudan bir planı bulunmuyor.
Türkiye'nin yeni yayımlanan 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planı'nda emisyon azaltımı ve sürdürülebilir enerjiye geçiş adımları vurgulanıyor. Ancak kömürden çıkış konusunda net bir takvim ve strateji bulunmadığı için bu hedeflerin uygulanabilirliği eleştiri alıyor.
İklim uzmanları ve ekoloji örgütleri, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında kömüre en bağımlı ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda belirgin bir yol haritası olmadığını belirtiyorlar. İklim aktivistleri ve bazı çevreci gruplar, net sıfır karbon hedefinin sürdürülebilir enerji politikalarına geçişle desteklenmesi gerektiğini savunuyor ve özellikle kömür santrallerinin kapatılması için daha somut adımlar atılmasını talep ediyorlar. (TY)