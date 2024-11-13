COP29 Bakan Kurum: Nükleer enerjinin payını yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, bugün Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Yol Haritası'nı açıkladı.



Kurum, COP29 toplantısının küresel çapta somut adımlar beklenen önemli bir iklim zirvesi olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre son 50 yılda 11 binden fazla hava, iklim ve su kaynaklı afetin yaşandığını ve 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kayıp oluştuğunu vurguladı. Türkiye'nin bu sorunlara karşı pasif bir tutum içinde olmadığını belirten Bakan, "Türkiye, dünya için var gücüyle çalışmaktadır," dedi.

Yol haritasına göre, yenilenebilir enerji payını yüzde 59’a çıkaran Türkiye, enerji kullanımının yüzde 80'ini karbonsuz hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca, ulaşım sektöründe elektrikli araç sayısını 4,2 milyona çıkararak, elektrikli araçların yerlilik oranını yüzde 75’e yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylığı

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kurum açıklamasına şöyle devam etti:

“Uzun Dönemli İklim Stratejimizin hazırlık sürecini, yaklaşık 2 yıl boyunca kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katkılarıyla yürüttük. Bu yılki emisyon miktarlarımıza baktığımızda, emisyon oranımızın yüzde 72'sinin enerji sektöründen, yüzde 13'ünün tarım, kalan yüzde 3'ünün ise atık sektöründen kaynaklandığını görüyoruz.

"Birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50'ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık yüzde 80'inini karbonsuz hale getireceğiz.

“Tecrübelerimizi aktarmak, her ülkenin tecrübesini de doğrudan kendilerinden almak için, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye en yüksek katkıyı sunmak için COP31 başkanlığını çok önemsiyoruz.”

“Türkiye’nin acil gündemi ‘kömürden kademeli çıkış’ kararı olmalı”