RSF: Çevre gazeteciliği baskı altında, uluslararası toplum harekete geçmeli

Sınır Tanımayan Gazeteciler’e (RSF) göre, doğal kaynakların 3’te 2’si basın özgürlüğünün ciddi tehdit altında olduğu ülkelerde çıkarılıyor: “Uluslararası toplum, kaynak çıkarımı ve etkilerini haberleştiren gazeteciler için daha güçlü koruma sağlamalı”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Doğal Kaynak Sömürüsü verilerini Basın Özgürlüğü Endeksi ışığında inceleyerek bu sonuca ulaştı.

RSF, uluslararası toplumu bu ülkelerdeki basın özgürlüğü engelleriyle mücadele etmeye ve gazetecilerin, kaynak çıkarımıyla ilgili çevresel zorlukları haber yapabilmeleri için daha iyi korunmalarını sağlamaya çağırıyor.

RSF, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni Dünya Bankası’nın toplam doğal kaynak rantları tahminleriyle karşılaştırdığında, dünya genelindeki doğal kaynakların üçte ikisinin basın özgürlüğü durumunun "zor" veya "çok ciddi" olarak sınıflandırıldığı ülkelerde çıkarıldığını tespit etti.

Çevre gazeteciliği engellerle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'e göre, uluslararası toplumun mevcut eğilimi değiştirmek için acil ve ortak hareket etmemesi durumunda, kaynak çıkarımı “dünya sistemleri ve insan refahını ile gezegenimizdeki yaşam çeşitliliğini destekleyen ekolojik süreçler üzerinde yıkıcı etkilere” yol açacak.

Ancak, RSF’nin analizine göre, çıkarımın etkileri hakkında ilk bilgi kaynağı olan çevre gazeteciliği ciddi engellerle karşı karşıya.

Küresel olarak, 2013’ten 2021’e kadar fosil yakıtların (petrol, gaz ve kömür) %78’i, madencilik ürünlerinin %45’i ve orman ürünlerinin %67’si basın özgürlüğü durumunun “zor” veya “çok ciddi” olduğu ülkelerden geldi. Gazeteciliğin susturulduğu ülkeler (durumun “çok ciddi” olduğu yerler) tek başına küresel doğal kaynak sömürüsünün neredeyse üçte birini (%31) oluşturuyor.

Kaynak avcıları, basın özgürlüğü avcıları

Çin, dünyanın en büyük kömür üreticisi, ikinci büyük madencilik üreticisi ve ikinci büyük odun kesicisidir. “Madenciliğin neden olduğu çevresel tahribat ne kadar açık olsa da, Çin’de bu konuda veri toplamak zor, sahaya gitmek tehlikeli ve ulusal medyada bu konularla ilgili hassas bilgileri yayınlamak neredeyse imkansız olduğu için bu durum yeterince belgelenmiyor,” diyor bağımsız gazeteci ve hammadde uzmanı Guillaume Pitron, RSF’ye verdiği demeçte.

Çin’de çevresel konuları araştıran birkaç gazeteci, ciddi şekilde yetersiz kaynaklarla çalışıyor ve sansürlenme veya “hain” olarak damgalanıp hapse atılma riskiyle karşı karşıya kalıyor; bu durum, ülkenin siyasi ve ticari liderlerini rahatsız eden gerçekleri ortaya çıkaran herkes için geçerlidir. Daha da kötü olasılıklar mevcut. 2018 yılında, Çin’in madencilik endüstrisinin yıkımlarını gözler önüne seren Dünya Basın Fotoğrafı ödüllü fotoğrafçı Lu Guang aniden ortadan kayboldu. Gazetecileri en fazla hapse atan ülke olarak kabul edilen Çin, RSF’nin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 172. sırada yer alıyor. Hükümet, bağımsız medyayı sistematik olarak bastırıyor.

Dünyanın en büyük fosil yakıt ve madencilik ürünü ihracatçılarından biri olmasına rağmen, Rusya’daki (RSF’nin Endeksi’nde 180 ülke arasında 162. sırada) çevre muhabirleri, diğer tüm Rus gazeteciler gibi sürekli olarak tutuklanma veya şiddet tehdidiyle karşı karşıya. Ukrayna’nın işgalinden bu yana, Rusya’daki birkaç bağımsız medya organı yasaklandı veya engellendi. Bunlar arasında, yetkililer tarafından “yabancı ajan” olarak nitelendirildikten sonra kapatılmak zorunda kalan çevre haber sitesi Kedr de bulunuyor. Hükümet ayrıca çevre ve kirlilikle ilgili resmi veritabanlarına erişimi de engelledi.

Endeks’te 159. sırada yer alan Hindistan’da, dünyanın önde gelen kömür, madencilik ve orman ürünleri üreticilerinden biri olarak, çevre konuları en tehlikeli konulardan biri. Hindistan’da son on yılda öldürülen 28 gazetecinin neredeyse yarısı, inşaat sektörü için yasa dışı olarak kum madenciliği yapan organize bir suç ağı olan ülkenin “kum mafyası” da dahil olmak üzere çevreyle ilgili haberler üzerinde çalışıyordu.

Dünyanın önde gelen fosil yakıt üreticilerine gelince, neredeyse hepsi gazeteciliği en fazla baskı altına alan ülkeler arasında yer alıyor. Bu, özellikle petrol arzının dörtte birinden fazlasını tek başına kontrol eden Basra Körfezi ülkeleri – Suudi Arabistan (166.), Birleşik Arap Emirlikleri (160.), Irak (169.), İran (176.) ve Kuveyt (131.) – için geçerlidir. Fosil yakıt yanmasının iklim üzerindeki etkisi iyi bilinse de, çıkarımının etkisi çok daha az bilinmektedir. Oysa bu etki büyüktür: Petrol, gaz ve kömür çıkarımıyla ilişkili metan sızıntıları, küresel sera gazı emisyonlarının %7’sini oluşturuyor. Ancak, medya erişimine yönelik sıkça uygulanan kısıtlamalara rağmen, bazı araştırmacı gazetecilerin yaptığı gibi bu sızıntılar tespit edilip yetkililere bildirilse, bu durum kolayca önlenebilir.

RSF çevre gazeteciliğini savunuyor

RSF, son yıllarda dünya genelinde çevre gazetecilerinin karşılaştığı zorluklara birçok kez dikkat çekti. 2022 yılında RSF’nin İsveç bölümü, Norveç’in kuzeyinde ve Batı Rusya’da bulunan fosil yakıt zengini Barents Denizi bölgesinde çevre konularını haber yapan gazetecilerin karşılaştığı zorlukları anlatan Barents Bölgesi’nde Boşluklar başlıklı bir rapor yayımladı.

2023 yılında ise RSF’nin Amazon’da Gazeteciliğin Yanmış Toprakları başlıklı raporu, Brezilya Amazonu’nda ormansızlaşmayı haber yapan gazetecilerin bölgesel ticari çıkarlar tarafından maruz bırakıldığı tehditleri ve tacizleri inceledi. RSF ayrıca Dom Phillips ve Bruno Pereira’nın Haziran 2022’deki cinayetlerine yönelik soruşturmayı da rapor etti.