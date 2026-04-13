Eğitim emekçilerinden mesaj: Eşit işe eşit ücret, güvenceli istihdam

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından 4-5 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenen “MEB ve Yükseköğretimde Genel İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Kapsamında Çalışan Eğitim ve Bilim Emekçilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı”nın sonuç metni açıklandı.

Çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarında genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler kapsamında çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunlar ele alındı. Sonuç metninde, emekçilerin düşük ücret, artan iş yükü, güvencesiz istihdam ve sosyal hak kayıplarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Güvencesizlik ve liyakat sorunu öne çıktı

Çalıştayda, artan enflasyon, kira, ulaşım ve temel yaşam maliyetleri karşısında maaşların hızla eridiği belirtildi. Aynı kurum içinde farklı statüler arasındaki ücret farklarının büyüdüğü, “eşit işe eşit ücret” ilkesinin fiilen ortadan kalktığı ifade edildi.

Sonuç metninde, personel eksikliği, artan iş yükü ve angarya çalışmanın yaygınlaştığı kaydedildi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde yaşanan düzensizlik, mülakat uygulamaları, kayırmacılık ve keyfi atamaların liyakat ilkesini zayıflattığı belirtildi. Üniversitelerde bazı görevlendirmelerin de baskı aracına dönüştüğü ifade edildi.

Sosyal haklarda eşitsizlik

Lojman, yemek, ulaşım, kreş ve sosyal tesislere erişimde ciddi eşitsizlikler bulunduğu belirtilen metinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğine de dikkat çekildi. Kadın emekçilerin bakım yükü ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunlarının sürdüğü, engelli çalışanlar için gerekli düzenlemelerin de eksik kaldığı vurgulandı.

Çalıştayda yoksulluk sınırının üzerinde ücret, taban maaşların artırılması, ek ödemelerin maaşa yansıtılması, kadrolu ve güvenceli istihdam, mülakatın kaldırılması, şeffaf atama sistemi, sosyal hakların genişletilmesi ve mobbinge karşı yasal düzenleme gibi talepler öne çıktı. KHK ile ihraç edilen eğitim ve bilim emekçilerinin görevlerine iadesi de talepler arasında yer aldı.

Eğitim Sen, çalıştay sonuçlarının yalnızca tespit düzeyinde kalmaması gerektiğini belirterek, taleplerin görünür kılınması ve sendikal mücadelenin büyütülmesi çağrısı yaptı. Metinde, eğitim emekçilerinin hak mücadelesinin aynı zamanda kamusal ve eşitlikçi eğitim hakkının da güvencesi olduğu vurgulandı.

