Dünyadan 38 hukuk ve hak örgütü, ÇHD’li avukatların serbest bırakılmasını istedi

ABD, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 38 hukuk ve insan hakları örgütü ile baro, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Doğa İncesu’nun gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, avukatların gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmasını talep ettiler.

Avukatlar Eminoğlu ve İncesu’nun avukatlık mesleğini icra ederken neredeyse her gün karakol ve adliyelerde bulunduğunu belirttiler: “Zaten gözaltına alındıkları 2 Temmuz'da da duruşmaya katılmak üzere adliyede olacaklardı. Kaçma riskleri olmamasına rağmen sabah erken saatlerde evlerinden gözaltına alındılar. Bu gözaltılar, müvekkilerinin duruşmalarına katılmalarını da engelledi.”

Ayrıca, avukatların bilgisayar ve telefonlarına el konmasının da “avukat-müvekkil gizliliğini” ihlal ettiğini ifade ettiler.

Açıklamada, gözaltına alınan avukatlara haklarındaki suçlamalara dair bilgi verilmemesine ve 24 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmemelerine de değindiler.

“ÇHD’deki çalışmaları sebebiyle gözaltındalar”

Dünyadan 38 örgütün açıklamasında, ÇHD’nin avukatlık pratiği sebebiyle siyasi iktidarca birçok kez hedef alındığı, derneğin KHK ile kapatıldığı, 21 ÇHD’li avukata hapis cezası verildiği belirtildi:

“ÇHD, Soma maden faciası ve akademisyenler Nuriye Gülmen/Semih Özakça davası da dahil olmak üzere, kamuoyunda dikkat çeken ve Türkiye'nin en zorlu, siyasi açıdan hassas dava ve davalarının birçoğunu ele almasıyla biliniyor.

Pek çok ÇHD'linin haksız şekilde gözaltına alınması ve mahkûm edilmesinin devamı olarak, Eminoğlu ve İncesu da muhtemelen ÇHD’deki çalışmaları sebebiyle gözaltında bulunuyor. Örneğin iki avukat, Türkiye cezaevlerindeki işkence ve diğer insan hakları ihlallerini belgelemek, kamuoyunu bilgilendirmek ve bu tür ihlallerin mağdurlarını temsil etmekle görevli ÇHD Cezaevi Komisyonu'nun aktif üyeleri. Ayrıca, son dönemde işkence ve tecrit uygulamalarıyla bilinen, açlık grevlerinin yaygın olduğu Y Tipi, S Tipi ve yüksek güvenlikli cezaevlerindeki koşulların belgelenmesi üzerinde çalışıyorlar.”

“Avukat, müvekkiliyle özdeşleştirilemez”

Açıklamada, konuya dair uluslararası prensipler de hatırlatıldı:

“Uluslararası hukuk, herkes için adaletin koruyucusu olarak hizmet etmeleri ve toplumda oynadıkları hayati rolleri gereği avukatlara özel koruma sağlar. Örneğin, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkelere göre avukatlar, müvekkillerinin konumları ve davalarıyla ilişkilendirilmemelidir. Müvekkili kim olursa olsun ve ne yaparsa yapsın, bu durum veya dava kişisel olarak avukata atfedilemez.”

Hak örgütleri, Eminoğlu, İncesu ve kendilerini demokrasi, insan hakları, adalet ve insanlık mücadelesine adayan tüm avukatlarla dayanışma içinde olduklarını ekledi.

İmzacı kurumlar: Al-Haq, Palestine, Al Mezan Center for Human Rights, Asociación Americana de Juristas (AAJ), Asociación Libre de la Abogacía (ALA) , Association for Democray and International Law (MAF-DAD) (Germany), Avocats Sans Frontières (ASF), Berlin Bar Association, Bologna Bar Association , Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific (COLAP), Cyprus Democratic Lawyers Association (CDLA), Défense Sans frontière - Avocats Solidaires (DSF-AS), Democratic Lawyers Association of Bangladesh (DLAB), Dutch League for Human Rights (DLHR), European Bar Federation (FBE), European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH), European Democratic Lawyers (AED), Grenoble Bar Association Human Rights Institute, Human Rights Institute of the Brussels Bar Association (L’Institut des droits de l'homme du Barreau de Bruxelles), Indian Association of Lawyers (IAL), International Association of Democratic Lawyers (IADL), International Association of People's Lawyers (IAPL) Monitoring Committee on Attacks on Lawyers , Lawyers for Lawyers , International Observatory for Lawyers in Danger (OIAD) , Legal Centre Lesvos, Legal Team Italia, National Association of Democratic Lawyers, South Africa (NADEL), National Federation of Young Lawyers’ Unions, France, National Lawyers Guild International Committee, USA, National Union of People’s Lawyers, Philippines (NUPL), Palestinian Centre for Human Rights, Republican Lawyers Association (Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V./RAV) (Germany), Research and Processing Center for Democracy/ International Legal Intervention Group (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia- Gruppo d’intervento giuridico internazionale (CRED/Gigi), Swiss Democratic Lawyers, Syndicat des Avocats pour la Démocratie (Belgium), The Defence Commission of the Barcelona Bar Association, The Foundation of the Day of the Endangered Lawyer, The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), Union Internationale des Avocats – Institute for Rule of Law (UIA-IROL).