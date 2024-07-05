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HABER
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 16:04
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ÇHD’li avukatlar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu, 2 Temmuz’da evlerinden gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇHD’li avukatlar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Doğa İncesu, bugünkü savcılık ifadelerinin ardından "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dünyadan 38 hukuk ve hak örgütü, ÇHD’li avukatların serbest bırakılmasını istedi
Dünyadan 38 hukuk ve hak örgütü, ÇHD’li avukatların serbest bırakılmasını istedi
5 Temmuz 2024

Avukatlar Eminoğlu ve İncesu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Temmuz sabahı evlerinden gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün savcılık ifadeleri alındı.

“Avukatlık mesleğini hak temelli sürdürmeye devam edeceğiz”
ÇHD'Lİ AVUKATLAR GÖZALTINDA
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(AS)

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5 Temmuz 2024
/haber/dunyadan-38-hukuk-ve-hak-orgutu-chdli-avukatlarin-serbest-birakilmasini-istedi-297173
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