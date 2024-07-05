ÇHD’li avukatlar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu, 2 Temmuz’da evlerinden gözaltına alınmıştı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Doğa İncesu, bugünkü savcılık ifadelerinin ardından "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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Avukatlar Eminoğlu ve İncesu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Temmuz sabahı evlerinden gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün savcılık ifadeleri alındı.
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(AS)
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