ÇHD’li avukatlar gözaltına alındı
Gözaltına alınan avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu hakkında açılan soruşturma kapsamında avukatlarına bilgi verilmedi.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube yöneticilerinden Avukat Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Avukat Doğa İncesu bu sabah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince evlerinden gözaltına alındı.
Gözaltına alınan avukatlar Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ÇHD, kendilerine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce dosya kapsamında 24 saat süreyle müdafi görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verildiğini açıkladı.
Avukatlara açılan soruşturma kapsamında ise ÇHD’ye bilgi verilmedi.
(AS)
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