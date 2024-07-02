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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:45
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ÇHD’li avukatlar gözaltına alındı

Gözaltına alınan avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu hakkında açılan soruşturma kapsamında avukatlarına bilgi verilmedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ÇHD’li avukatlar gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube yöneticilerinden Avukat Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Avukat Doğa İncesu bu sabah, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince evlerinden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan avukatlar Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇHD, kendilerine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce dosya kapsamında 24 saat süreyle müdafi görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verildiğini açıkladı.

Avukatlara açılan soruşturma kapsamında ise ÇHD’ye bilgi verilmedi.

(AS)

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/haber/chd-tutuklanan-avukatlar-derhal-serbest-birakilsin-291719
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