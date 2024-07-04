“Avukatlık mesleğini hak temelli sürdürmeye devam edeceğiz”

Savunmaya Özgürlük Platformu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Doğa İncesu’nun gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, hukuki sürecinin takipçisi olduklarını söyleyerek avukatların serbest bırakılmasını talep ettiler.

"Yürütme, yargıya açıktan talimat veriyor"

Savunmaya Özgürlük Platformu, keyfi ve hukuksuz uygulamaları yönetme biçimi olarak dayatan siyasi iktidarın, bu hukuksuzluğa karşı çıkan avukatları da hedefine aldığını belirtti:

“Derinleşen yönetememe krizi, toplumsal muhalefete ve onun demokratik kazanımlarına dönük saldırıları beraberinde getiriyor. Meslektaşlarımızın da içinde yer aldığı gözaltıların nedeni tam da budur.

Adil yargılanma hakkının çiğnendiği, hukuki güvenceden yoksunluğun olağanlaştığı günümüzde, yürütmenin yargıya açıktan talimat verdiğini görüyoruz. Fakat tüm bunlara rağmen, halkın demokratik kazanımlarına sahip çıkarak, ekonomik, siyasi, kültürel, akademik alandaki tüm haksız uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı direniyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin yanında saf tutan avukatlık pratiğimizin, hukuk mücadelesi geleneğimizin hedef alındığının farkındayız.

Siyasi iktidarın muhalif avukatlık pratiğine tahammülsüzlüğünün bilincindeyiz. Yaratmaya çalıştığı ‘biat eden’ savunmanlığı reddediyoruz. Mesleki faaliyetlerimizi hak temelli, ezilenlerden yana sürdürmeye devam edeceğiz. Siyasi iktidarın tüm bu saldırılarına karşı mücadelemizde asla geri atmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.”