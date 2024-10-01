“ÇHD’li avukatlar ‘izahtan vareste’ tutuklandı”

Savunmaya Özgürlük Platformu*, tutuklu avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Seda Şaraldı’nın serbest bırakılmasını talep etti.

İki avukatın yargılandıkları davaların ilk duruşması yarın (2 Ekim) İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Betül Vangölü Kozağaçlı’nın yargılandığı davanın duruşması saat 10.30’da, Seda Şaraldı’nın yargılandığı davanın ilk duruşması 13.30’da görülecek.

Savunmaya Özgürlük Platformu bugün Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla, tüm meslektaşlarını duruşmalara katılmaya çağırdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Gökçe’nin okuduğu açıklamada, iki avukatın da bir kanıt olmaksızın tutuklandığı ifade edildi:

“ÇHD genel merkez yöneticisi Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Seda Şaraldı 6 Şubat günü, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın basılan Halkın Hukuk Bürosundan gözaltına alınmışlar, bu arama esnasında dava dosyalarına, müvekkilleri adına emniyetten iade aldıkları dijitallere dahi hukuksuz bir biçimde el konulmuştur.

Avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı hakkında herhangi bir arama kararı bulunmamasına rağmen, arama esnasında hakkında savcılıkça sözlü talimatla yakalama kararı çıkarılmış ve orada bulunduğu için gözaltına alınmıştır.

Meslektaşlarımız yalnızca kurgu bir emniyet şeması gerekçe gösterilerek, başkaca bir delil dahi sunulmadan tutuklanmışladır. Meslektaşlarımızın tutuklamaya sevk talebinde herhangi bir gerekçeye yer verilmemesi “izahtan vareste” olarak açıklanmış, bu hukuksuz tutuklamanın yanı sıra meslektaşlarımız hakkında gerçeği yansıtmayan haberler basına servis edilmiştir.

Meslektaşlarımız hakkında tutuklanmalarından sonra delil yaratma çabasına girişilmiş, nisan ayında haklarında mesleki faaliyetlerine ilişkin itirafçı tanık beyanları üretilmiş ve yalnız bu beyanlar dayanak gösterilerek iddianame düzenlenerek “örgüt üyeliği” suçlaması ile dava açılmış ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince bu iddianame kabul edilmiştir.

Meslektaşlarımız hakkında 6 Şubat tarihinde başlayan süreç, avukatları koruyan tüm ulusal ve uluslararası metinlere, avukatların müvekkilleri ile özdeşleştirilmesi yasağına aykırılık teşkil etmektedir. Meslektaşlarımız müvekkilleri ile özdeşleştirilerek hiçbir gerekçeye ihtiyaç duyulmaksızın tutuklanmış, akabinde bu tutukluluğu devam ettirebilmek için delil yaratılmaya çalışılmıştır.

Siyasi davalarda savunmanlık görevini üstlenen, kamuoyu nezdinde mesleki pratikleri ile tanınan meslektaşlarımızın, mücadele ettikleri hukuksuzluklar ile karşı karşıya bırakılması kabul edilemezdir.”