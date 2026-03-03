Ramazanda gıda enflasyonu TÜFE'nin 2 katına çıktı: Yüzde 6,89

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubata ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53, arttı. Aralık ayına göre artış yüzde 7,95 olarak ölçüldü.

Ayrıca 12 aylık ortalamaya göre belirlenen ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 33,39 oldu.

Gıda enflasyonu bir ayda yüzde 6,89 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Şubat 2026

Gıda, yıllık enflasyonun üzerinde arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Şubat 2026

TÜİK madde sepetini 4 yıldır yayınlamıyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 4 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 174 alt sınıftan 142’sinde artış gerçekleşti. 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı.

