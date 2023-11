Diyarbakır'da KESK eylemi: Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99 yok sayılıyor

2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Amed Şubeler Platformu talepleriyle ilgili bugün basın açıklaması yaptı.

Yenişehir ilçesindeki Defterdarlık binası önünde yapılan açıklamaya çeşitli siyasi parti ve kurum temsilcileri de destek verdi. Eylemde, “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” pankartı açıldı.

KESK’e bağlı sendikalar adına açıklama yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Amed Şube Eş Başkanı Güneş Özel, “Yıllardır yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülen herkesi halktan, emekten yana bir bütçe için mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

İşsiz sayısı 9 milyona ulaştı

“Yıllarca 2023’te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak, işsizlik yüzde 5’e, enflasyon tek basamaklı rakamlara inecek. Türkiye dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecek masallarını pazarladılar” diyen Özel, işsiz sayısının 9 milyona ulaştığını, her beş gençten birinin, her üç kadından da birinin işsiz olduğunu söyledi.

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında resmi enflasyonu en yüksek ülke olduğuna dikkat çeken Özel, “Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz %72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz” dedi.

100 kişiden 12’si borçları nedeniyle yasal takipte

Türkiye’deki emeklilerin yarısının en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’ye, çalışanların yarısının ise 11 bin 402 TL’lik asgari ücrete mahkûm edildiğine dikkat çeken Özel, “Ortalama kamu emekçisi maaşı ise 'ilave seyyanen ödenek' oyununa rağmen ancak yoksulluk sınırının yarısına ulaşıyor. En düşük ev kirası bile asgari ücreti aşıyor. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlanıyoruz” dedi.

Özel ayrıca, halkın kredi kartı borçlarının arttığına ve her 100 kişiden 12’sinin borçları nedeniyle yasal takipte olduğuna dikkat çekti.

“Tasarruf dediler, lüks harcamalardan vazgeçmediler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek” sözlerini hatırlatan Özel, “Nas söylemini rafa kaldırdılar” dedi ve seçimlerden sonra KDV, ÖTV, harç ücretleri ve tüm kredi faiz oranlarının fahiş oranlarda arttırıldığını belirtti.

Özel, “Enflasyonu düşürmek için tüketimi kısmamız, tasarrufu arttırmamız şart” dediler. Ama ne uçaklarından, makam arabalarından ne de lüks saray harcamalarından, üç dört yerden aldıkları maaşlarından vazgeçmediler. Ama okul öncesi eğitimdeki yüzbinlerce öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kestiler” ifadelerini kullandı.

Talepler

“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” diyen Özel, şu talepleri sıraladı.

Bütçe hakkımızın önündeki engeller kaldırılsın

Vergide adalet sağlansın, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın, servet vergisi getirilsin.

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilsin.

Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay arttırılsın.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilsin.

Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanakları sağlanmasın.

Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek verilsin.

Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilsin.

İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret sağlansın.

Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan pay arttırılsın, kamuda engelli istihdamının arttırılsın.

Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirler hayata geçirilirsin, Temel Gelir Güvencesi sağlansın.

2 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Diyarbakır’da yapacakları mitinge çağrı yapan Özel, “Emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize, bütçe hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(BA/VC)