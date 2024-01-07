Ahmet Bilge 30 yıl sonra özgür

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.