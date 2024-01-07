Ahmet Bilge 30 yıl sonra özgür
Siyasi mahpus Ahmet Bilge bugün Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edildi. Bilge’yi cezaevi çıkışında ailesi ve arkadaşları karşıladı.
bianet'in telefonla ulaştığı Ahmet Bilge “Başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyorum” dedi. Bilge bianet çalışanlarına ve okurlarına selamlarını iletti.
Ahmet Bilge hakkında
bianet yazarı ve çizer. Periskop isimli köşesi var. Hapishane hayatında çok sayıda Kürtçe ve Türkçe öykü, senaryo, roman, fabl yazdı. 1971 Batman, Kozluk doğumlu.
Hapse atılmadan önce Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyordu. 1994’ün ocak ayında gözaltına alındı. Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi’nde yaklaşık bir ay gözaltında kaldı. İşkence gördü.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandı. Yargılaması yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. Sadece çıkarıldığı ilk duruşmada savunma yapabildi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sırasıyla Diyarbakır, Ordu, İskenderun, Elbistan ve Antalya’daki hapishanelerde tutuldu. Elbistan E Tipi Cezaevi’nde saldırıya uğradıktan sonra Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildi. Selahattin Demirtaş da sonrasında Bilge’nin sevk öncesi uğradığı saldırıya dikkat çekmiş, “İşkence insanlık suçudur” diyerek olayın takipçisi olduklarını X hesabından duyurmuştu.
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MAHPUS AHMET BİLGE'YLE SÖYLEŞİ
“Hapisteki yaşım dışarıdaki yaşımdan büyük”
(BA/HA)