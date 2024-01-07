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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2024 16:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2024 20:20
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Ahmet Bilge 30 yıl sonra özgür

bianet'in telefonla ulaştığı 30 yıllık mahpus Ahmet Bilge "Başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyorum” dedi. Bilge bianet çalışanlarına ve okurlarına selamlarını iletti.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
Ahmet Bilge 30 yıl sonra özgür
Fotoğraf: Ahmet Bilge cezaevi çıkışı ailesiyle

Siyasi mahpus Ahmet Bilge bugün Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edildi. Bilge’yi cezaevi çıkışında ailesi ve arkadaşları karşıladı.

bianet'in telefonla ulaştığı Ahmet Bilge “Başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyorum” dedi. Bilge bianet çalışanlarına ve okurlarına selamlarını iletti.

Ahmet Bilge hakkında

bianet yazarı ve çizer. Periskop isimli köşesi var. Hapishane hayatında çok sayıda Kürtçe ve Türkçe öykü, senaryo, roman, fabl yazdı. 1971 Batman, Kozluk doğumlu.

Hapse atılmadan önce Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyordu. 1994’ün ocak ayında gözaltına alındı. Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi’nde yaklaşık bir ay gözaltında kaldı. İşkence gördü.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandı. Yargılaması yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. Sadece çıkarıldığı ilk duruşmada savunma yapabildi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Sırasıyla Diyarbakır, Ordu, İskenderun, Elbistan ve Antalya’daki hapishanelerde tutuldu. Elbistan E Tipi Cezaevi’nde saldırıya uğradıktan sonra Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildi. Selahattin Demirtaş da sonrasında Bilge’nin sevk öncesi uğradığı saldırıya dikkat çekmiş, “İşkence insanlık suçudur” diyerek olayın takipçisi olduklarını X hesabından duyurmuştu.

Ahmet Bilge'nin bianet'teki yazı ve çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

“Hapisteki yaşım dışarıdaki yaşımdan büyük”
MAHPUS AHMET BİLGE'YLE SÖYLEŞİ
“Hapisteki yaşım dışarıdaki yaşımdan büyük”
12 Mart 2022

(BA/HA)

Ahmet Bilge cezaevi
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları
bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.

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