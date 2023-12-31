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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 20:18
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 09:40
2 dk Okuma

TUTUKLU GAZETECİ

Dicle Müftüoğlu: İki aydır doktor yok, tutuklulara tek sıra yürütme dayatılıyor

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu, Sincan Kadın Cezaevi'nde 10 günlük süresiz ve dönüşümlü olarak devam eden açlık grevine ve hak ihlallerine ilişkin bianet’in sorularını yanıtladı.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
Dicle Müftüoğlu: İki aydır doktor yok, tutuklulara tek sıra yürütme dayatılıyor

Sincan Kadın Cezaevi’nde “Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” talebiyle geçen yıl 27 Kasım'da başlayan açlık grevi 36'ncı gününde devam ediyor.

Ankara Sincan Kadın Cezaevi'ndeki tutuklular geçen yıl 27 Kasım'dan bu yana açlık grevinde.  

Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutulan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu, Sincan Kadın Cezaevi'nde 10 günlük süresiz ve dönüşümlü olarak devam eden açlık grevine ve hak ihlallerine ilişkin bianet’in sorularını yanıtladı.

"Grevden çıkanlara normal yemekler veriliyor"

Müftüoğlu kadın açlık grevine başlayan mahpuslar hakkında, dilekçe vermelerinin hemen ertesi günü disiplin soruşturmalarının başlatıldığını söyleyerek açlık grevini sonlandırıp yeni gruba devreden mahpuslara herkese verilen yemeklerden verildiğine dikkat çekti. Müftüoğlu şunları söyledi:

"Günlük tansiyon ve kilo takibi yapılıyor. Ancak grev bittikten sonra özel beslenmeleri gerekirken idare tarafından diğer tutuklulara verilen yemeklerden veriliyor. Tutuklular kendi imkânlarıyla çorba yaparak açlık grevinden çıkanların sıvı beslenmesini sağlamaya çalışıyor."

"11 kişinin tahliyesi İGK kararlarıyla engelleniyor"

Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde 2021 yılının Ekim ayından bu yana mahpusların koşullu salıverilmeleri tarihlerinde tahliye olmalarının İdare ve Gözlem Kurulu (İGK) kararlarıyla engellendiğine de değinen Müftüoğlu “11 kişi bu nedenle tahliye edilmiyor” dedi. Müftüoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tarz eylemler gerekçe yapılarak disiplin cezaları veriliyor. Önce kurul kararları disiplin cezasını aşan bir boyutta yaklaşımı ortaya seriyor. Tutukluların hiçbir disiplin cezası olmasa dahi “iyi halli olmama” durumundan kaynaklı tahliyeleri erteleniyor."

"Revirde doktor yok, tek sıra yürütme dayatılıyor"

Müftüoğlu revirde iki aydır doktor olmadığını da belirterek ‘Birçok hak ihlali de mevcut’ dedi. Devamında şunları söyledi:

"Revirde iki aydır doktor yok. Koğuşlara arama adı altında baskın yapılarak koğuşlar dağıtılıyor. Gardiyanların keyfi yaklaşımları, baskıcı tavırları söz konusu. Koridorda kimi zaman tek sıra halinde yürütme dayatılıyor."

"Siyasi tutuklular bu duruma direniyor, tepki gösteriyor. Yakınlarımız görüşe geldiğinde onlara ince arama dayatılıyor." (BA/EMK)

DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu sincan kapalı kadın cezaevi Açlık Grevi Dicle Müftüoğlu
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları
bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.

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12 Eylül 2023
/haber/dicle-muftuoglu-en-direncli-gazeteci-odulu-ne-aday-283877
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/haber/gazeteciler-dicle-muftuoglu-ve-sedat-yilmaz-in-iddianamesi-iade-edildi-282325
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/haber/dicle-muftuoglu-ve-sedat-yilmaz-adliyeye-sevk-edildi-278080
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