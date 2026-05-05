Diyarbakır Barosu: Çocuklar cezaevinde şiddete maruz bırakılıyor

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan çocuklara yönelik hak ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı.

Merkez, Nisan 2025-Nisan 2026 arasında 45 çocukla yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, ihlallerin münferit değil, “yapısal ve kronik” nitelik taşıdığını belirtti.

“Çocukları değil, onları bu hale getiren sistemi konuşun”

"Çocuklar şiddete maruz bırakılıyor"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, baroda yapılan açıklamada raporu okuyan avukat Berfin Dayan, çocukların koğuş içinde zorbalık, fiziksel ve psikolojik şiddet, çıplak arama, mahremiyet ihlali, kelepçe uygulaması, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimde aksaklıklar yaşadığını söyledi.

Rapora göre çocukların yüzde 40’ı koğuş içinde ciddi sorun yaşandığını, yüzde 73,3’ü koğuşta “mesul kişiler” tarafından kurallar konulduğunu, yüzde 51,1’i ise bu kurallara uymamaları halinde fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ifade etti.

Çocuk cezaevindeki "çıplak arama, darp, saç kesme" Meclis gündeminde

Çıplak arama ve kelepçe iddiaları

Çocukların yüzde 13,3’ü çıplak aramaya maruz kaldığını, yüzde 20’si arama sırasında mahremiyet ihlali yaşadığını, yüzde 53,3’ü ise nakil, hastane sevki ya da farklı zamanlarda kelepçelendiğini aktardı.

"Newroz'da gözaltına alınan çocuklar işkenceye maruz bırakıldı"

Eğitim ve sağlığa erişimde sorunlar

Dayan, çocukların eğitim, sağlık, psikososyal destek, haberleşme ve avukata erişim haklarında da ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Rapora göre çocukların yüzde 68,9’u koğuş kapasitesinin aşıldığını, yüzde 80’i ise günde üç öğün yemek verilmediğini söyledi.

16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı

Barodan soruşturma çağrısı

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, tespit edilen tüm hak ihlallerinin etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını, çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele iddialarının derhal sonlandırılmasını istedi.

Merkez ayrıca ceza infaz kurumlarında onarıcı adalet yaklaşımını esas alan politikaların hayata geçirilmesini, eğitim, sağlık, savunma ve başvuru haklarına engelsiz erişimin sağlanmasını, bağımsız izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

(NÖ)